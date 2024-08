Band leva calote de patrocinador de F1, diz colunista

A Band, que detém os direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil, recebeu um calote de um site de apostas que passa dos R$ 5 milhões, segundo o jornalista Ricardo Feltrin.

O colunista reporta que o site “Faz o Bet Aí”, presente nas transmissões da maior categoria do automobilismo mundial desde o ano passado, deve neste momento R$ 5.174.263,82, de um acordo que girava em torno de R$ 20 milhões.

Ainda segundo Feltrin, a Band teria informado que a empresa que é detentora do site de apostas, a TF Capital, que foi aberta em 2019, não existe mais no local indicado no início do acordo.

O juiz chegou a dar um prazo de cinco dias para a empresa se manifestar, mas não houve qualquer reação.

Feltrin também comenta que os R$ 5 milhões fazem falta na conta da emissora, já que recentemente rumores indicavam que a Band estava com dificuldades no pagamento dos direitos com a Liberty Media.

Procurada pelo Motorsport.com, a Band afirmou que não comenta processos judiciais.

EXCLUSIVO: BORTOLETO fala sobre F1, briga na F2, treta na McLAREN, fenômeno Verstappen e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!