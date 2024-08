Eddie Jordan, fundador e proprietário da equipe Jordan, que atuou na Fórmula 1 de 1991 até 2005, disse que Fernando Alonso não é tão bom quanto Lewis Hamilton na temporada de 2024 da F1. O ex-proprietário de equipe questionou o desempenho do bicampeão mundial nas últimas corridas, em conversa no podcast Formula for Success.

Depois de um início de ano muito forte, a Aston Martin - lutando com a Mercedes e a Ferrari - caiu para trás na classificação, assim como aconteceu em 2023.

A falta de ritmo da Aston Martin parece ter coincidido com a queda de forma pessoal de Alonso. Em 14 corridas, Alonso foi ultrapassado na classificação cinco vezes por Lance Stroll. Isso aconteceu apenas três vezes em toda a temporada de 2023. Embora Alonso continue confortavelmente à frente na classificação, não é tão confortável quanto no ano passado.

Jordan disse: "No início do ano, Alonso foi excelente. Tenho que ver onde ele está agora e se está entre os 10 primeiros. Ele pilotou bem na Bélgica, marcou mais pontos para a Aston, mas, ao mesmo tempo, não está no nível que ele achava que poderia estar".

Jordan acredita que a queda no desempenho da Aston Martin afetou Alonso mentalmente, observando a diferença de sucesso entre ele e Lewis Hamilton: "Porque, em sua mente, ele é tão bom quanto Lewis". "Ele esperava poder brigar com Lewis este ano e, para ser honesto, isso não aconteceu e você não vê isso acontecendo pelo resto do ano."

"Então acho que, psicologicamente, que é isso que está passando pela cabeça desses caras."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

EXCLUSIVO: BORTOLETO fala sobre F1, briga na F2, treta na McLAREN, fenômeno Verstappen e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!