Yuki Tsunoda afirma que agora está pronto para lutar na frente do grid da Fórmula 1, dizendo que é um "piloto mais completo agora" em sua quarta temporada com a RB na categoria.

Tsunoda sempre mostrou lampejos de velocidade, mas, no passado, seu temperamento explosivo muitas vezes o complicou, e o japonês admitiu que controlar suas emoções era fundamental para o futuro, não apenas para alcançar uma consistência maior, como também para ser considerado para a panela de pressão que é a Red Bull e o difícil lugar ao lado do campeão mundial Max Verstappen.

Mas o chefe da Red Bull, Christian Horner, não parece convencido de que Tsunoda tenha o necessário para suportar essa pressão ainda, já que o piloto de 24 anos nunca foi realmente considerado para substituir Sergio Pérez, se necessário.

Em junho, foi anunciado que Tsunoda permaneceria na RB por uma quinta temporada em 2025, embora as escalações de pilotos das equipes Red Bull normalmente permaneçam fluidas.

Até agora, a perda da Red Bull tem sido o ganho da equipe irmã, com a velocidade e a forma estável de Tsunoda ao lado de um Daniel Ricciardo mais inconsistente, transformando-o em um componente fundamental e muito apreciado da equipe italiana.

Após mais um passo adiante em seu desempenho nesta temporada, Tsunoda não hesita em reivindicar sua promoção para a Red Bull.

"Sinto que sou um piloto mais completo", disse Tsunoda ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva.

Yuki Tsunoda, Equipe RB F1

"Quando olho de uma perspectiva externa, anteriormente, mesmo [embora] minha volta, meu desempenho ou minha pilotagem fossem bons, acho que as comunicações por rádio e o controle emocional estavam faltando bastante - um grande passo quando comparo com Daniel, por exemplo.

"Se você quiser ir para uma equipe de ponta, esses aspectos serão muito importantes, porque as elas esperam um piloto mais completo. Por isso, eu queria melhorar esses aspectos e ser mais completo, para que ninguém pudesse reclamar dos aspectos específicos. Agora me sinto pronto, nas últimas duas corridas consegui atingir esses objetivos".

"Acredito em mim mesmo, demonstrando mais controle, mais consistência. Estou muito feliz por conseguir atingir a meta todas as vezes. É isso que tenho de fazer, concentrar-me nisso em vez de me preocupar com rumores ou qualquer outra coisa".

Embora conte com o apoio do conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, Tsunoda espera que outra segunda metade consistente da temporada possa influenciar outras vozes dentro da Red Bull.

"Eles conhecem meu desempenho e estão satisfeitos", insistiu Tsunoda, que foi responsável por 22 dos 34 pontos da RB até agora nesta temporada. "É por isso que eles estenderam meu contrato para o próximo ano, então está tudo bem claro. Eu só tenho que continuar atuando, continuar deixando-os felizes de forma consistente e, com sorte, as coisas virão naturalmente".

"Mantenho o foco no que posso fazer, mas, obviamente, estou me sentindo pronto para lutar contra posições e equipes mais altas, e também contra Max. Mas eles têm que decidir".

