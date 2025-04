A Ferrari está decepcionada: o SF-25 não atende às expectativas. Para o GP do Bahrein de Fórmula 1, serão esperadas mudanças na parte inferior, na tentativa de dar uma resposta a Charles Leclerc, que está pedindo evolução, pois o quarto lugar obtido no Japão representou o limite do carro. O carro está mais de três décimos abaixo da McLaren e da Red Bull (que deu um salto indiscutível ao vencer com Max Verstappen): é uma margem que não pode ser fechada apenas com conhecimento mais profundo do carro e trabalho minucioso de ajuste.

Em Suzuka, uma pista muito representativa para definir dados depois de duas pistas incomuns (Melbourne e Xangai), uma Ferrari deficiente surgiu. Fred Vasseur está convencido de que, antes de fazer mudanças, seria melhor continuar o trabalho de entender o carro, sem insistir em novidades.

A Ferrari levará pequenas mudanças para o Bahrein Foto de: David Mareuil - Anadolu - Getty Images

Entre o piloto e o chefe da equipe há duas visões muito diferentes sobre o que deve ser o futuro imediato. Leclerc sabe que deu tudo de si no Japão e que, para crescer, se ainda tem ambições no campeonato, precisa mudar alguma coisa rápido. Vasseur, por outro lado, está convencido de que a Scuderia pode repetir o progresso do ano passado, depois de um início igualmente atrofiado. Mas em 2024 o problema básico era que o SF-24 saltava demais em altas velocidades, onde também faltava desempenho. E as receitas podem não ser necessariamente as mesmas, já que o SF-25 se defende em alta velocidade e sofre em baixas.

No campeonato passado, era necessário elevar o carro para evitar o porpoising, um problema dos monopostos com efeito solo, e assim que foi encontrada uma maneira de neutralizar o salto aumentando a carga, o carro da Scuderia começou uma corrida emocionante que rendeu cinco vitórias e o segundo lugar no Campeonato de Construtores, apenas 14 pontos atrás da McLaren.

No entanto, com o carro atual, a distância do solo precisa ser aumentada para evitar o desgaste excessivo por derrapagem que custou a desclassificação de Lewis Hamilton na China. A sprint em Xangai deu respostas claras: é possível colocar um carro muito próximo do asfalto porque apenas quarenta quilos de combustível são colocados no tanque e, nessa configuração, o SF-25 não é apenas competitivo, mas extremamente rápido. Hamilton poderia confirmar: a mesma Ferrari preparada para o GP de domingo, a partir de um carro vencedor, de repente se torna a quarta força do grid.

Se você não quiser ter problemas na verificação, terá de elevar o carro, perdendo carga aerodinâmica e a possibilidade de levar a energia necessária aos pneus para evitar seu desgaste. Não é certo, portanto, que com um "corte e costura" em certos pontos da parte inferior o problema possa ser resolvido como em 2024. A questão é bem mais complicada: uma coisa é controlar os saltos e outra é encontrar uma maneira de fazer curvas mais baixas.

Ferrari SF-25: o difusor com o degrau Foto de: Giorgio Piola

O mapa aerodinâmico do SF-25 foi projetado para uma altura que o carro na pista não pode permitir, sob pena de "ralar" a prancha além do milímetro permitido pela FIA. A Ferrari, que pagou o preço na China, não pode se dar ao luxo de errar mais uma vez, e Leclerc se viu dirigindo um carro que era equilibrado, mas simplesmente lento.

Excluindo a responsabilidade direta da suspensão dianteira passada para o esquema da haste de tração, há uma forte dúvida de que o problema também esteja no layout do projeto 677 que revolucionou a forma como foi obtida a distribuição de peso prescrita pelos regulamentos. Para descer a alturas mínimas é preciso ter uma suspensão muito rígida, mas se o carro foi pensado para trabalhar com configurações mais suaves, é mais fácil rastejar na pista, entrando em território perigoso.

Com o SF-25 mais alto e menos capaz de gerar downforce com a parte inferior, é preciso compensar a perda de pressão aerodinâmica com perfis mais fortes, enquanto a Red Bull no Japão deu asas a Verstappen ao se desfazer do painel principal traseiro. Até o momento, a Ferrari tem usado uma asa traseira de carga média, sem adaptar a configuração aos tipos de pista, como outros fizeram. Uma especificação tinha que se ajustar a todos os lugares, otimizando o desempenho.

As dificuldades estão começando a aparecer: três décimos não podem ser recuperados com o trabalho de configuração, são necessárias mudanças, como Leclerc está exigindo. A diferença para as outras equipes de ponta está aumentando e a perseguição será muito mais difícil do que no ano passado.

