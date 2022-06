Band mantém fôlego na audiência de F1; compare números com 2021

Carregar reprodutor de áudio

A Band vive o segundo ano de seu contrato com os direitos de transmissão da Fórmula 1. Apesar da grande expectativa vivida pelos fãs da categoria no ano passado, com a mudança de canal após quase quatro décadas no Grupo Globo, o fôlego se manteve neste início de ano, se compararmos os números de audiência nas sete primeiras corridas de cada ano.

Observando os números do IBOPE de São Paulo, principal praça para fins do mercado publicitário, em 2022 a F1 esteve na vice-liderança em duas ocasiões, no GP da Emilia-Romagna e na controversa corrida de Mônaco, no fim de semana passado.

A média entre as médias de audiência de 2022 é de 4,05 pontos, contra 4,27 do ano passado, com um detalhe importante em se tratando de audiência. A terceira etapa do campeonato deste ano foi na Austrália, o que gera naturalmente números mais baixos por causa do fuso-horário. Em 2021, todas as corridas até este momentos seguiam o padrão 'europeu' de horários de largada.

Vale lembrar que cada ponto de audiência de São Paulo representa 74.666 domicílios ou 205.755 indivíduos.

Confira os números dos dois anos a esta mesma altura

2021 Média (SP) 2022 Média (SP) Bahrein 5,2 Bahrein 5,3 Emilia-Romagna 4,4 Arábia Saudita 5,5 Portugal 4 Austrália 1,8 Espanha 3,9 Emilia-Romagna 3,7 Mônaco 4,3 Miami 3,6 Azerbaijão 4,3 Espanha 4 França 3,8 Mônaco 4,5

No 'embate direto' dos locais em que a F1 visitou nesses dois comparativos, os números de 2022 levam a melhor sobre os de 2021 em três dos quatro GPs que já coincidiram, com audiência maior no Bahrein - abertura do campeonato nos dois anos - Espanha e em Mônaco. O GP da Emília-Romagna é o GP que dá a única 'vitória' a 2021.

