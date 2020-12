Ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1, o austríaco Gerhard Berger falou sobre a escuderia após a pior temporada da equipe italiana desde 1980 e aproveitou para criticar o time de Maranello, especialmente em relação à maneira como as coisas são conduzidas na fábrica vermelha. Segundo ele, apenas o compatriota Niki Lauda e o alemão Michael Schumacher conseguiram obter sucesso no 'esquadrão' do Cavalo Rampante.

A crítica de Berger vem de alguém que conhece a Ferrari como poucos: o austríaco correu seis temporadas pela escuderia italiana. Primeiro entre 1987 e 1989 e depois entre 1993 e 1995, após passagem pela McLaren ao lado do brasileiro Ayrton Senna.

O piloto conquistou cinco vitórias com o time de Maranello, mas nunca chegou a disputar um título com as cores vermelhas. Ao falar sobre o fiasco ferrarista de 2020, Berger ressaltou que a equipe teve poucos momentos bons em sua trajetória na categoria máxima do automobilismo.

“É muito difícil ter sucesso com os italianos. Tentei por seis anos, sempre andando entre os primeiros, mas nunca venci campeonato”, disse ao Motorsport.com. “Só dois colocaram a Ferrari no caminho do sucesso: Lauda, que realmente a colocou no caminho, e Schumacher."

“Pilotar para a Ferrari, com a mentalidade italiana, por melhor que seja, é difícil, não é fácil para todos”, completou Berger. O último título da Ferrari veio em 2008, com o campeonato de construtores. A derradeira conquista de pilotos veio com o finlandês Kimi Raikkonen, em 2007.

Ferrari SF1000 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 16 - Charles Leclerc 5 - Sebastian Vettel

