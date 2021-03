A Ferrari teve um início melhor de temporada na Fórmula 1 em comparação com 2020. Tanto Charles Leclerc quanto Carlos Sainz terminaram entre os dez primeiros e mostraram um pouco mais de competitividade em comparação com o ano passado. E após o GP do Bahrein, Mattia Binotto, chefe da equipe, não deixou de mandar uma indireta para seu ex-piloto, Sebastian Vettel, falando que agora a Ferrari "finalmente pode confiar em ambos os carros".

Em meio a uma temporada que já seria desastrosa em 2020 por conta do problemático SF1000 e o motor com menor potência, a deterioração do relacionamento da Ferrari com Vettel, demitido antes mesmo do início do campeonato, tornou-se um dos maiores assuntos do ano, com o tetracampeão sofrendo com o carro em comparação com Leclerc.

Apesar de defenderem ao longo de 2020 que a situação de Vettel não mudava o relacionamento interno, a Ferrari vem mandando indiretas ao tetracampeão durante esse começo de 2021, com Leclerc falando recentemente que a equipe encontrou um "ambiente melhor" desde a chegada de Sainz.

Falando com a Sky Itália após o fim do GP do Bahrein, Binotto comentou a situação atual da Ferrari e a disputa que a equipe terá no pelotão do meio, mas aproveitou para mandar mais uma indireta ao tetracampeão.

"Certamente conseguimos ir melhor hoje em comparação com o ano passado, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Vamos prestar atenção em todos os detalhes e dados importantes que temos da batalha com a McLaren".

"Estou feliz com ambos os pilotos. Finalmente podemos contar com ambos. Carlos mostrou um bom ritmo, assim como Charles. É importante que os dois pilotos colaborem. Carlos está se acostumando à equipe e trabalhando bem com Charles".

"Saber que podemos contar com ambos os pilotos é importante, assim como o clima dentro da equipe. Atualmente, as outras equipes são nossas rivais. Assim que voltarmos à frente, nossos pilotos serão rivais também".

Binotto acredita que não será fácil para a equipe lutar por pódios, com a Mercedes e a Red Bull à frente de todos.

"Será difícil para nós lutarmos por pódios ao longo do ano, com a Mercedes e a Red Bull mais fortes que nós nesse momento. Mas podemos lutar pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores, onde teremos uma batalha com a McLaren".

"É difícil dizer onde seremos mais rápidos, e acho que a batalha ainda terá Aston Martin, AlphaTauri e Alpine".

F1: GUERRA de Hamilton e Verstappen e destaques do Bahrein com Rico Penteado e Felipe Motta | PÓDIO

