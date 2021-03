Destaque da Ferrari nas últimas duas temporadas da Fórmula 1, Charles Leclerc falou sobre o ambiente da equipe em 2021 e elogiou seu novo companheiro, o espanhol Carlos Sainz, que chegou da McLaren.

O monegasco destacou a boa atmosfera da Ferrari neste ano, o primeiro em que não terá o alemão Sebastian Vettel como 'parceiro'. Após atritos com Leclerc, o tetracampeão mundial foi dispensado pela escuderia e correrá pela Aston Martin em 2021.

“Havia uma atmosfera estranha no início em 2020, quando percebemos que a realidade das coisas era muito pior do que esperávamos e houve um tempo em que não foi nada bom", disse Leclerc ao site da F1.

"Mas, agora, muito rapidamente a mentalidade mudou e houve uma grande motivação para tentar voltar a onde queremos estar", seguiu o piloto, antes de elogiar Sainz, que tem contrato com o time de Maranello até o fim de 2022.

“Bem, em primeiro lugar, ele é um grande cara. Acho que nunca passei tanto tempo com um companheiro de equipe como passei com ele, antes de começar a temporada", revelou o monegasco.

"Então, sim, estamos nos dando muito, muito bem e trabalhando bem juntos", completou o competidor, que vai para sua terceira temporada como representante da Ferrari na categoria máxima do automobilismo mundial.

