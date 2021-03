Christian Horner critica, Michael Masi responde. O diretor de provas da Fórmula 1 esclareceu algumas questões que surgiram durante o GP do Bahrein do último domingo, especialmente com relação aos limites de pista e a disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pela vitória, defendendo que as regras estavam claras para os pilotos.

Ao final da corrida, Masi tentou esclarecer todas as dúvidas relacionadas à curva 4, local da ultrapassagem de Verstappen em cima de Hamilton, que forçou o holandês a ceder a posição logo após, a quatro voltas do fim.

O fato chamou a atenção de todos porque acabou sendo determinante para o resultado final, com o piloto da Red Bull não conseguindo bater de frente novamente com o heptacampeão, mesmo que tivesse com um carro de melhor desempenho.

Christian Horner, logo após a corrida, criticou a direção, afirmando que as disposições sobre os limites de pista na curva quatro não estavam muito claras, sendo exploradas por diversas vezes por Hamilton até que o próprio Masi mandasse uma mensagem de atenção à Mercedes.

"A situação é que o que Hamilton e Verstappen fizeram são muito diferentes, e consistentes com as indicações que demos aos pilotos nas reuniões", disse Masi.

"Se houvesse uma ultrapassagem na curva quatro, com o carro fora da pista ganhando uma vantagem duradoura, eu entraria em contato com a equipe para sugerir que o piloto entregasse a posição imediatamente. E isso ficou claro imediatamente".

"Em relação à tolerância dada aos pilotos que correm fora dos limites de pista durante a corrida, ficou muito claro no briefing e nas notas da direção que isso não seria monitorado, no que diz respeito aos tempos de voltas, sendo vigiados apenas pelo que é determinado no regulamento desportivo".

"O que aconteceu no domingo foi esclarecido com os pilotos na sexta. Todos viram as notas atualizadas entre os treinos livres 1 e 2, resultado de tudo que havíamos notado. Foi divulgado que não seria possível ir além na curva quatro, com todas as rodas".

"No decorrer da corrida, nada mudou. Tínhamos duas pessoas observando aquela área volta a volta. Quase todos os carros fizeram a coisa certa, dentro das regras. Alguns carros tiveram dificuldades e foram além, mas isso não chegou a ser uma constante".

Masi seguiu então para falar da ultrapassagem de Verstappen em cima de Hamilton. O diretor de prova sugeriu que a Red Bull deixasse Lewis passar para que a equipe não tivesse que se apresentar aos comissários. Eles que teriam tomado medidas caso considerassem a manobra algo fora do regulamento.

"Imediatamente demos instruções à Red Bull, ou seja, sugerimos sair da posição conquistada pela ultrapassagem em Hamilton, conforme indicado pelo regulamento. E assim fizeram. Não foi por ter ultrapassado os limites de pista, mas por ter obtido uma vantagem ao ultrapassar outro carro fora da pista".

"Para Verstappen, a penalidade não seria fixa. Se a equipe não tivess optado por forçar Max a devolver a posição, o assunto seria repassado aos comissários, que tomariam uma ação. Geralmente é imposta uma penalidade de tempo, de cinco ou dez segundos".

