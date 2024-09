Gabriel Bortoleto é o piloto que carrega a esperança do Brasil em voltar a ter um representante do país na Fórmula 1 depois de sete anos sem um nome no grid de maneira integral.

Da FRECA a uma 'batalha' contra Valtteri Bottas por uma vaga na Saudi/Audi na principal categoria do automobilismo, o brasileiro de 19 anos chegou à mineira, 'comendo pelos cantos', e caiu na graça da torcida, pautado pelos resultados na pista.

Mas quando Gabriel deixou de ser uma esperança para se tornar uma realidade? Tudo começa em setembro de 2022, quando Bortoleto, ainda na Fórmula Regional Europeia, entrou para A14 Management, empresa de gerenciamento de carreiras criada pelo bicampeão mundial Fernando Alonso.

Em julho de 2023, já competindo na Fórmula 3 com a Trident, o banco brasiliense BRB anunciou sua parceria com o piloto brasileiro - dando suporte nas categorias de base e mirando uma chegada à Fórmula 1. Dois meses depois, Bortoleto se sagrou campeão da F3, despertando o interesse do 'alto escalão'.

Outubro do mesmo ano marcou a entrada de Gabriel na Academia de jovens pilotos da McLaren e o anúncio da chegada da empresa de seguros Porto como patrocinadora. No mês seguinte, veio a revelação da ida à Invicta (antiga Virtuosi) para disputa da Fórmula 2.

O ano de 2024 chegou e, em fevereiro, Bortoleto conquistou a pole position, logo de cara, na primeira sessão de classificação na nova categoria, no Bahrein. Vivendo altos e baixos na F2, o GP da Bélgica em julho deste ano, teve como marco a chegada do paulista à vice-liderança da tabela.

Os resultados na pista melhoraram, se tornaram mais consistentes em relação ao início do ano e, com a torcida marcando presença no apoio ao representante do Brasil, Gabriel Bortoleto entrou de vez no cenário da Fórmula 1. 2 de agosto de 2024, Mattia Binotto, recém contratado pela Sauber como CEO, revelou que estava considerando o piloto da Invicta para 2025.

Com o aumento dos burburinhos, Alonso foi procurado e no meio do mês, o espanhol confirmou que havia conversas em andamento com a Audi e outras equipes sobre um possível assento para o brasileiro no que vem. A 'pressão' externa da torcida começou a se intensificar e a Sauber esclareceu que a disputa pela vaga ao lado de Nico Hulkenberg estava entre Bortoleto e Bottas.

Pouco depois, já no dia 1º de setembro, Gabriel Bortoleto 'chocou' o mundo do automobilismo ao vencer o GP da Itália de F2 largando da última colocação, fazendo os brasileiros colocarem ainda mais pressão na Audi - pelas redes sociais - para escolher o jovem de 19 anos.

No mesmo dia, uma foto de Bortoleto e Binotto conversando no grid da F1 vazou e levou os torcedores a loucura, assim como a mais recente atualização, que aconteceu em 5 de setembro, com o perfil da A14 Management postando uma foto do circuito de Interlagos nas redes sociais com uma legenda 'misteriosa'.

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!