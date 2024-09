A segunda vaga na Sauber ainda está em aberto, isso porque houveram mudanças de gestão nos últimos meses e Mattia Binotto, nomeado o chefe interino da futura Audi, ainda não teve tempo hábil para analisar profundamente todos os nomes disponíveis para correr ao lado de Nico Hulkenberg em 2025 na Fórmula 1.

O chefe da equipe já havia indicado cinco nomes que estão sendo estudados: Valtteri Bottas, Mick Schumacher, Zhou Guanyu, Gabriel Bortoleto e Theo Pourchaire. No entanto, o nome de Sebastian Vettel foi levantado como uma possibilidade e Binotto não se acanhou em dar a entender que não o descarta completamente, apesar da baixa probabilidade.

"Gosto de Sebastian, o conheço muito bem do passado e gosto de trabalhar com ele", disse ao Sport.de. "Sei o quanto ele é forte como pessoa e como piloto".

Apesar disso, o novo chefe da Audi ainda quer algum tempo para analisar bem todas as opções que tem na mesa, isso porque a decisão deve afetar diretamente o desempenho da equipe no próximo ano. Importante ressaltar que, em 2024, a Sauber ainda não pontuou.

"Mas estou na Sauber há apenas algumas semanas. Primeiro, tenho de entender tudo, dar uma olhada e ouvir tudo. E então, em algum momento, tomaremos uma decisão."

"E essa decisão tem de ser a certa para a Audi. Não apenas para 2025, mas também para o futuro."

Atualmente , Binotto exerce o cargo de chefe da Sauber, enquanto Jonathan Wheatley não se junta à equipe. Após esse período, o italiano assume como CEO da futura Audi.

É importante ressaltar que os nomes de Bottas e Bortoleto são os mais citados como maiores possibilidades de negociações. Entretanto, a equipe ainda não se decidiu se irá prezar pela juventude do brasileiro ou a experiência do finlandês.

O que está pesando na contratação de Valtteri seria uma discussão interna sobre o tempo de contrato. O piloto quer a garantia de duas temporadas, enquanto a equipe oferece apenas um ano, visando a mudança de regras e fim de contratos de outros competidores em 2026.

No caso de Bortoleto, Fernando Alonso, que gerencia a carreira do brasileiro, já confessou que estão em negociações com a Audi e outras equipes, mas não deu detalhes sobre o andamento das conversas.

Gernot Dollner, CEO da Audi, e Mattia Binotto, CEO e CTO da Stake F1 Team KICK Sauber Foto: Motorsport Images

