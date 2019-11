Depois de liderar o primeiro treino livre para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, Valtteri Bottas voltou a ser o mais rápido na segunda sessão prática em Yas Marina nesta sexta-feira e fez o tempo mais rápido do dia, cravando 1min36s256.

O finlandês da Mercedes, porém, teve acidente evitável no fim do TL2, batendo na Haas do francês Romain Grosjean. Ambos os monopostos ficaram consideravelmente danificados, mas os pilotos não tiveram qualquer ferimento.

Após a batida (veja fotos abaixo), houve bandeira vermelha e o treino ficou interrompido por alguns minutos. A atividade seguiu normalmente com pouco mais de 10 minutos restantes no cronômetro, dando pouco tempo de pista aos outros competidores na noite de Abu Dhabi.

De todo modo, a Mercedes pôde comemorar a dobradinha no moderno circuito que cerca um pomposo hotel em meio ao deserto nos Emirados Árabes Unidos, já que o britânico Lewis Hamilton 'completou a primeira fila', a pouco mais de três décimos do líder.

O terceiro colocado foi o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Logo em seguida, veio seu companheiro e rival Sebastian Vettel, da Alemanha. Quem completou o top-5 na segunda sessão prática foi Max Verstappen, da Red Bull.

Companheiro do holandês, o novato Alexander Albon, da Tailândia, foi o sexto, à frente do próprio Grosjean, que conseguiu um bom sétimo lugar apesar de protagonizar a batida com Bottas na parte final da atividade.

O mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, foi o oitavo, superando o russo Daniil Kvyat, nono colocado a bordo da Toro Rosso, que passará a ser chamada de AlphaTauri a partir da temporada 2020 da F1.

O outro piloto da escuderia de Faenza, aliás, completou o top-10. Depois de conquistar seu primeiro pódio na categoria máxima do automobilismo no GP do Brasil, o francês Pierre Gasly foi o décimo mais veloz no TL2 em Abu Dhabi.

Confira todos os vencedores do GP de Abu Dhabi:

