O atual contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes termina no final de 2020 e, embora ele tenha dito que não está ansioso para retomar as negociações no próximo ano, ele deve permanecer na equipe que conquistou cinco títulos de pilotos.

O companheiro de Hamilton, Valtteri Bottas, a dupla da Ferrari e Max Verstappen, da Red Bull, também precisam de novos acordos para 2021.

Perguntado se gostaria de assinar com Hamilton, o chefe da Ferrari, Mattia Binotto disse: "Lewis é certamente um piloto excepcional, um piloto fantástico.”

"Saber que ele estará disponível em 2021 pode nos deixar felizes, mas, honestamente, é muito cedo para qualquer decisão. Estamos felizes com os pilotos que temos no momento."

"Certamente, em um determinado momento da próxima temporada, começaremos a discutir e entender o que fazer."

Hamilton ingressou na Mercedes em 2013 e conquistou cinco dos últimos seis títulos durante o domínio da equipe na era turbo-híbrida da F1.

Hamilton já havia sido vinculado à Ferrari antes e, embora não seja provável uma saída da Mercedes, ele disse que gostaria de definir seu futuro o quanto antes.

Questionado sobre os comentários de Hamilton, Wolff disse: "Lewis e eu crescemos juntos nos últimos sete anos. Chegamos à Mercedes ao mesmo tempo, em 2013, e acho que construímos muita confiança.”

"Ao mesmo tempo, nós fazemos parte de uma organização mais ampla, onde todo mundo está jogando em seu campo de competência.”

"Eu também gostaria de saber para onde ele vai ou se ele fica no futuro. Há muitas coisas a serem decididas e veremos durante o inverno."

