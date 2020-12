Valtteri Bottas não está no seu melhor momento a bordo da Mercedes na Fórmula 1, acumulando um 14º lugar na Turquia e um oitavo no Bahrein, bem abaixo do que se espera de um piloto da equipe. E fazendo uma análise sobre a fase que passa, o finlandês afirmou que não sabe se ri ou se chora quando pensa em sua maré de azar, mas espera que ela esteja próximo do fim.

No GP do Bahrein, Bottas terminou em oitavo após dois furos no pneu durante a corrida, o primeiro durante o safety car nas voltas iniciais e depois no final da corrida, mas conseguindo cruzar a linha de chegada já que a prova acabou com o carro de segurança na pista.

No total, Bottas acumula duas provas fora da zona de pontos e um abandono que, somados, fizeram com que ele perdesse mais uma vez a disputa contra Lewis Hamilton na luta pelo título.

Bottas também teve problemas com os pneus em Silverstone, problemas no carro em Monza, abandonou em Nurburgring com problemas no motor, um pedaço de carro preso em seu assoalho custou-lhe mais de um segundo por volta em Ímola e uma colisão na primeira curva em Istambu, o deixou com problemas na Mercedes.

Analisando seu ano até aqui, Bottas brincou que estava alimentando um gato preto que ficava próximo de sua casa recentemente, acrescentando: "Prometo que não darei mais comida para ele!".

Em 15 etapas da temporada 2020, Bottas acumulou apenas duas vitórias contra 11 de Hamilton, e está 131 pontos atrás do companheiro de equipe no Mundial, enquanto vê sua vantagem na vice-liderança para Verstappen cair após as duas últimas provas.

Perguntado sobre a maré de azar, Bottas disse: "Se eu fizer uma lista de todos os eventos azarados que aconteceram comigo nas corridas neste ano, seria uma lista longa. O que devo fazer: não sei se rio ou se choro. Prefiro rir. Algumas dessas coisas não tinha o que eu fazer e, obviamente, não sou supersticioso. A parte do gato foi apenas uma piada".

"Infelizmente isso acontece. Claro, as pessoas podem ter marés de azar que duram pouco tempo ou que podem durar anos. Espero que a minha passe logo. Seria bom".

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que a maré de azar de Bottas vem de incidentes que "ficam próximos de ser aberrações".

"Ele sofreu com vários furos de pneus que não deveriam acontecer, bandeiras vermelhas quando estava liderando. Se eu não soubesse que ele tem uma força mental incrível, qualquer um poderia começar a questionar porque isso está acontecendo com ele".

"Mas não Valtteri. Ele é forte e resistente. Tenho certeza que tudo isso tornará ele ainda mais forte. Sinto por ele, ter tantos problemas em uma mesma temporada, quando ele poderia ter vencido três, quatro, cinco corridas mais. É difícil".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Detalhes de como Grosjean sobreviveu ao acidente e a Covid-19 de Hamilton; assista

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em sua estreia na F1