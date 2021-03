Valtteri Bottas diz que passou por um programa de treinamento "extremo" de inverno para se preparar para a nova temporada da Fórmula 1, com foco em ganhos mentais para desbloquear mais desempenho.

Bottas vai entrar na temporada de 2021 procurando finalmente derrotar o companheiro de equipe da Mercedes, Lewis Hamilton, na batalha pelo campeonato de pilotos, tendo sido derrotado em cada um dos quatro anos juntos até agora.

Durante o breve período de férias desde o final da temporada de 2020 em dezembro, Bottas dividiu seu tempo entre Finlândia e Mônaco, permitindo-lhe treinar em climas quentes e frios.

Bottas disse após o lançamento do novo carro da Mercedes para a temporada de 2021 que se sentiu em boa forma antes do novo ano.

“Tive a quantidade certa de tempo livre, depois tive outro bom bloco de treinamento físico e, desse lado das coisas, estou me sentindo muito forte”, disse Bottas.

“A mesma coisa mentalmente, parece que tudo está em um bom equilíbrio na minha vida, e estou gostando agora de estar aqui, ocupado com a equipe e me preparando para a temporada, e por enquanto, está tudo perfeito.”

“Claro que não foi como um feriado puro, também é um trabalho duro tentar melhorar sua forma física e tudo mais. Mas consegui fazer muitas coisas que me deixam feliz.”

“Houve muito treinamento de inverno, treinamento bastante extremo também, tentando manter a atitude 'Sisu' finlandesa.”

Bottas venceu a etapa de abertura da temporada de 2020 na Áustria, mas teve dificuldade em manter a briga contra Hamilton na corrida pelo título

Ele também explicou como tem trabalhado em sua abordagem mental para tentar garantir que esteja com a melhor mentalidade possível para cada fim de semana.

“Muito do trabalho e foco para mim nesta temporada é o lado mental das coisas”, disse Bottas.

“Estou tentando estar mentalmente no meu melhor e tentando encontrar a maneira certa de abordar cada fim de semana e tentar encontrar com mais frequência o estado de ‘fluxo’.”

Mas quando questionado pelo Motorsport.com no que exatamente ele estava trabalhando, e se ele estava trabalhando com um treinador mental, Bottas respondeu: “Desculpe ser chato e não muito informativo, mas isso é algo que prefiro não responder.”

“É um assunto privado e também não quero compartilhar todas as técnicas, etc.”

“Como eu disse antes, é algo em que eu terei mais foco durante o inverno, e mais foco durante a temporada, e se eu precisar de ajuda, então usarei ajuda profissional.”

“Se não, usarei o espelho.”

Your browser does not support the audio element.