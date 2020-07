F1: Bottas vence na Áustria após polêmica entre Hamilton e Albon

A Fórmula 1 voltou às pistas para a primeira corrida de 2020, mas o domínio da Mercedes continuou a dar a tônica da categoria máxima do automobilismo. Em nova demonstração de domínio da equipe, Valtteri Bottas superou a concorrência e venceu na Áustria.

O piloto finlandês largou na pole e dominou toda a prova no Red Bull Ring, segurando o ataque tardio de Lewis Hamilton. O britânico largou em quinto após punição, mas conseguiu escalar o pelotão e foi em busca da vitória.

O hexacampeão terminou em segundo na pista, mas se envolveu em polêmica com a Alexander Albon no fim da prova. O tailandês tentou passar o rival por fora, mas os dois se tocaram e o competidor da Red Bull levou a pior, caindo para o fim do grid e abandonando em seguida.

Hamilton tomou punição de 5s no tempo de prova, caindo para quarto. O segundo foi Charles Leclerc, monegasco da Ferrari, e o terceiro foi Lando Norris, britânico da McLaren, que ainda conseguiu o ponto extra pela volta mais rápida da prova.

Companheiro de Albon, Max Verstappen largou em segundo e apostava na estratégia de pneus para vencer, mas teve problemas na caixa de câmbio e abandonou o GP da Áustria logo no começo da corrida.

Largada

Depois do apagar das luzes, Hamilton foi para cima de Albon, mas o piloto da Red Bull manteve a quarta posição. Verstappen sofreu com aderência por causa dos pneus médios, mas manteve Norris para trás. Bottas abriu vantagem na frente e Vettel passou Ricciardo pelo 10º lugar.

Pérez sofreu forte ataque de Leclerc, mas conseguiu ficar em sexto, permitindo que o oitavo Sainz fosse para cima do piloto da Ferrari. As posições se mantiveram. Na sequência, porém, Norris caiu para quinto, sendo ultrapassado por Albon e Hamilton.

Antes da volta 10 de um total de 71, Hamilton passou Albon. Logo depois, Verstappen teve problemas na caixa de câmbio de seu motor Honda e para os boxes na Red Bull, na tentativa de arrumar seu carro. Entretanto, o piloto teve que abandonar.

No pelotão de trás, Russell e Latifi eram os dois últimos, respectivamente, com a Williams. Grosjean aparecia logo à frente, atrás de Raikkonen e Giovinazzi, o 15º. No pelotão intermediário, Stroll, Vettel e Ricciardo travavam forte batalha pelo oitavo lugar. Entretanto, por volta da volta 18, tanto a Racing Point quanto a Renault tiveram problemas, de modo que o tetracampeão ganhou a posição. Stroll e Ricciardo abandonaram.

Na 20ª volta, Grosjean errou, saiu da pista e acabou caindo para último, mas continuou na corrida, fazendo pit stop e voltando à disputa. Seu companheiro de Haas, Magnussen também errou logo depois, em briga com Ocon, e foi o quarto a deixar a pista, gerando bandeira amarela.

Aproveitando o safety car, todos os carros fizeram suas trocas de pneus, com a Mercedes fazendo o pit stop de seus dois pilotos em sequência, com sucesso. As posições se mantiveram: Bottas, Hamilton, Albon, Norris, Pérez, Leclerc, Sainz e Vettel.

Gasly, Kvyat, Ocon, Giovinazzi, Russell, Raikkonen, Grosjean e Latifi completavam o pelotão. Após as paradas, todos os pilotos voltaram à pista com pneus duros. A única exceção foi Pérez, que optou por compostos médios.

Na relargada, Vettel foi para cima de Sainz, seu substituto na Ferrari em 2021, mas 'errou a mão'. O tetracampeão perdeu o ponto de frenagem e, para não bater em cheio na McLaren, acabou rodando, caindo para penúltimo.

Pouco depois, Pérez foi para cima de Norris e subiu para o quarto lugar. No terço final da prova, Hamilton mantinha a diferença para Bottas em menos de um segundo, caçando seu companheiro de Mercedes. A 25 voltas do fim, tanto Bottas quanto Hamilton foram avisados de que o câmbio de seus carros estava com problemas nos sensores, de modo que deveriam evitar o ataque às zebras do Red Bull Ring.

Logo após, Grosjean e Russell abandonaram. O piloto da Williams parou na pista e o safety car foi acionado, recompactando os pelotões. Albon foi para os boxes, colocou pneus macios e voltou em quarto. Norris e Leclerc foram para os médios e saíram em quinto e sexto, respectivamente.

Na relargada, Albon passou Pérez, mas nova bandeira amarela foi acionada. A causa foi um problema na Alfa Romeo de Raikkonen: a roda dianteira direita do campeão mundial de 2007 saiu de seu carro, ocasionando safety car.

Quando o carro de segurança deixou a pista, a 10 voltas do fim, Albon foi para cima de Hamilton, por fora, mas os pilotos se tocaram e o representante da Red Bull levou a pior, saindo pela área de escape e caindo para o fundo do grid. Hamilton tomou punição de 5s no tempo de prova.

Quem surgiu bem no fim foi Leclerc, que partiu para cima dos carros da McLaren e da Racing Point e subiu para terceiro. Pérez foi outro a ser punido em 5s no tempo de prova, por exceder o limite de velocidade no pitlane.

Hamilton tentou acelerar no final em busca de manter pelo menos o terceiro lugar com a punição, mas Norris acelerou bastante no final e terminou a menos de cinco segundos do hexacampeão, "roubando" seu terceiro lugar e garantindo seu primeiro pódio na F1.

No final, um novo procedimento de pódio para a F1. Os três primeiros foram à linha de chegada, colocam a máscara e são entrevistados no local. Em seguida, o pódio é feito no próprio local, seguindo os protocolos de distanciamento.

A Fórmula 1 volta às pistas já essa semana e no Red Bull Ring, com o GP da Estíria. A partir de sexta-feira começam as atividades de pista com os treinos livres. Você acompanha toda a ação no Motorsport.com.

Veja a classificação final:

Entrevista com Bruno Senna: trajetória no automobilismo e histórias com Ayrton; ouça

Your browser does not support the audio element.

.