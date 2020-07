Após um final de semana difícil, a Ferrari contou com a sorte para dar a volta pro cima, garantindo um surpreendente segundo lugar para Charles Leclerc após a punição de Lewis Hamilton no GP da Áustria de Fórmula 1. O resultado deixou o monegasco muito feliz, com um gosto similar ao da vitória.

Na classificação, Leclerc foi apenas o sétimo, mas fez uma prova sólida e foi subindo no grid chegando até o terceiro lugar. A segunda posição veio devido aos cinco segundos acrescidos ao tempo de Hamilton.

O piloto admitiu a surpresa pelo resultado.

"Estou muito feliz, sinto como se fosse uma vitória hoje", disse. "Eu não esperava. Foi uma boa surpresa. Acho que fizemos tudo certo hoje, para terminar em segundo. Obviamente tivemos sorte, com a punição de Lewis. Algumas batidas aqui e ali e aproveitamos as oportunidades. Não tínhamos o ritmo para terminar onde estamos. Estou satisfeito, mas ainda há muito trabalho".

"Ainda estamos longe de onde queremos estar, mas tudo é possível. Então precisamos manter o foco e o trabalho na equipe. Acredito que vamos sair dessa com o tempo".

Leclerc disse que forçou o máximo possível, devido às limitações do carro.

"Eu queria ser agressivo porque, a cada Safety Car, eu sofria entre as curvas 1 e 3. Mas eu sabia que a oportunidade viria quando alguém errasse, e Lando reduziu, abrindo a porta para mim e Sergio, e depois novamente com o erro de Sergio".

"Eu colocaria essa como uma das minhas melhores corridas na F1 porque eu não tive erros".

