Gabriel Bortoleto está na briga por uma vaga na temporada 2025 da Fórmula 1 pela Sauber/Audi. O líder da Fórmula 2 - depois de ultrapassar Isack Hadjar na tabela neste fim de semana - é um dos principais candidatos ao assento ao lado de Nico Hulkenberg e, para ajudar o brasileiro a 'furar a bolha', um 'mutirão' foi iniciado nas redes sociais.

Pela plataforma Bluesky, os brasileiros estão divulgando o @ de Bortoleto no Instagram como forma de chegar até pessoas de fora do mundo do automobilismo para que engajem na conta do piloto e ele aumente ainda mais o número de seguidores.

A ideia é fazer com que Gabriel ultrapasse Franco Colapinto, atual piloto da Williams nesse aspecto, uma vez que Colapinto, neste fim de semana, entrou na briga pela mesma vaga que Bortoleto. Na F2, Bortoleto chegou até Baku precisando de menos de 25 pontos para assumir a liderança e conseguiu atingir a meta.

Agora, ele lidera o campeonato com 169.5 pontos contra os 165 de Hadjar restando duas etapas - quatro corridas - para o fim da temporada. Depois de vencer a corrida principal em Monza saindo do último lugar, Bortoleto entrou na mira de Mattia Binotto na Sauber/Audi para 2025.

O brasileiro segue como favorito, superando o atual piloto da equipe Valtteri Bottas, mas nenhum anúncio foi feito à respeito de quem, de fato, ficará com o assento.

