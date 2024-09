F1: Como Ferrari fez Leclerc 'perder' vitória no Azerbaijão

Charles Leclerc tinha a pole position no Azerbaijão, no entanto, o monegasco perdeu a posição para Oscar Piastri após uma manobra surpreendente do australiano e ficou com o amargo segundo lugar na etapa de Fórmula 1.

O piloto da Ferrari ficou na ponta por 19 voltas antes de ser ultrapassado por Piastri. O monegasco teve algumas chances de conseguir tomar a posição de volta, mas não conseguiu superar a McLaren que estava 'voando' ao longo de todo o fim de semana.

No fim da etapa, ficou confirmado que, mais uma vez, a vitória de Baku não seria de Leclerc, deixando um gosto amargo para ele e a Ferrari, que cometeu alguns erros que podem ter custado a posição para o monegasco.

Charles Leclerc comemora com o troféu de segundo lugar no pódio em Baku Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

As etapas até a derrocada

Depois de manter a liderança, Leclerc conseguiu dar as primeiras cinco voltas com Piastri na zona DRS e, em seguida, começou a 'decolar'. O piloto da Ferrari abriu uma vantagem de seis segundos do australiano, demonstrando que tinha grandes chances de manter a posição.

Na volta 15, Piastri passou nos boxes para trocar os pneus médios pelos duros. Na volta seguinte, a Ferrari decidiu chamar Leclerc para fazer o mesmo e tentar mantê-lo coberto na disputa. No entanto, na 17° volta, o piloto da McLaren já estava pouco mais de um segundo atrás de Charles.

A situação ficou confusa, mas a resposta é simples. Enquanto Piastri não teve dó de seus pneus e os forçou ao máximo, Leclerc recebeu a ordem para poupá-los, fazendo com que ele 'tirasse o pé' do acelerador um pouco. Foi nesse momento que a McLaren conseguiu diminuir a diferença de maneira significativa.

A primeira volta de Piastri com os novos pneus foi feita na marca de 2min03s253, enquanto Leclerc cravou 2min06s071. Após a etapa, Charles admitiu que existiram dois fatores que culminaram no resultado.

"Perdemos a vitória hoje por causa de dois fatores. O primeiro foi o gerenciamento dos pneus na nossa volta de saída após o pit stop. Esperávamos que todos levassem muito tempo para colocar os pneus duros na temperatura certa, mas esse não foi o caso da McLaren, que colocou seus pneus na janela de trabalho correta imediatamente e ganhou muito tempo".

"O segundo foi não ter disputado mais com Oscar quando ele me ultrapassou. Eu sabia que tínhamos uma longa corrida pela frente e meu objetivo era preservar os pneus, ficar na faixa do DRS e ultrapassá-lo mais tarde".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, persegue o inatingível Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

"Obviamente, subestimamos a velocidade que eles tinham nas retas hoje usando uma configuração com downforce menor do que a nossa, o que os tornou rápidos demais para tentarmos ultrapassar. No geral, não foi o melhor dia para nossa equipe, mas iremos para Singapura ainda mais determinados".

O lado positivo para Leclerc é que ele manteve a segunda posição que havia perdido a duas voltas do final. Com os pneus traseiros em crise, Charles foi forçado a aumentar seus tempos de volta em mais de um segundo, o que favoreceu a chegada da dupla Sergio Pérez e Carlos Sainz atrás dele. O contato entre os dois acabou com as chances do monegasco e com a própria corrida, que ficou paralisada sob Safety Car Virtual até a bandeira quadriculada.

O incidente aumentou o número de pontos da McLaren na etapa em quatro pontos, custando à Ferrari e à Red Bull 11 e 12 pontos respectivamente. No momento, a equipe de Woking assumiu a liderança da tabela de construtores.

"Provavelmente fomos um pouco conservadores demais no início da segunda etapa", admitiu Frederic Vasseur.

"Ter que dirigir com ar sujo foi difícil para Charles, que acabou danificando seus pneus duros. Saímos de Baku com um resultado abaixo das expectativas, mas foi bom ver que, como em Monza, estávamos lutando com as McLarens e fomos competitivos. Temos que manter a concentração e continuar lutando porque ainda faltam muitas corridas".

