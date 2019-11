Diretor esportivo da Fórmula 1, Rossi Brawn disse para ser campeão mundial, Max Verstappen precisa aprender com os próprios erros. A declaração vem depois de uma corrida em que o holandês misturou grandes atuações com erros em momentos cruciais.

A corrida de Verstappen no México foi uma verdadeira montanha russa. O holandês fez a pole no sábado, mas foi punido por ignorar bandeiras amarelas e largou em quarto. Na primeira volta, causou um incidente com Hamilton e caiu para a última posição, precisando fazer diversas ultrapassagens para terminar em sexto.

"Max cometeu alguns erros que lhe custaram muito", disse Brawn em sua coluna na F1. "Começando no sábado, quando ele ignorou bandeiras amarelas após o acidente de Valtteri Bottas, e depois admitindo descaradamente que não havia diminuído sua velocidade".

Brawn diz que Hamilton é um exemplo a ser seguido. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Então, no domingo, quando as luzes vermelhar apagaram, ele se envolveu em um incidente com Hamilton na curva 2. Para piorar a situação, ele sofreu um furo no pneus após uma jogada um tanto ambiciosa, passando por Bottas na seção do estádio algumas voltas depois. E isso foi praticamente seu fim".

“Houve pouco consolo em sua recuperação, voltando à sexta posição depois de cair para P20, o que envolveu uma maratona de 66 voltas em pneus duros. O holandês mostrou sua idade ou falta dela. Ele ainda tem 22 anos e, portanto, há muito espaço para melhorias".

"O importante é aprender com os erros, algo que se aplica mesmo se você tiver 50 anos, mas talvez seja um pouco mais importante aos 22. Você precisa vencer tanto as corridas em que você é favorito quanto as que não é, como Lewis demonstrou - é assim que você se torna um campeão mundial".

Verstappen, vitorioso em grandes corridas

Em tempos de pleno domínio da Mercedes e raros lampejos da Ferrari, o piloto da Red Bull conquistou vitórias marcantes. E sempre se superou para chegar aos triunfos. Na galeria especial abaixo, o Motorsport.com relembra as vitórias espetaculares do holandês. Confira:

Galeria Lista GP da Espanha de 2016 1 / 35 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images A corrida foi a primeira de Verstappen na Red Bull. O holandês substituiu Daniil Kvyat, rebaixado para a Toro Rosso. GP da Espanha de 2016 2 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Na largada, Rosberg ultrapassou o pole Hamilton, que tentou retomar a liderança na sequência. O britânico, porém, errou o bote e tirou as duas Mercedes da prova. GP da Espanha de 2016 3 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images O caminho ficou aberto para a vitória de Verstappen, que soube administrar bem a vantagem à frente. GP da Espanha de 2016 4 / 35 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Com o triunfo, o holandês se tornou o mais jovem vencedor da história da Fórmula 1. GP da Espanha de 2016 5 / 35 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Raikkonen e Vettel completaram o pódio da agitada etapa espanhola. GP da Malásia de 2017 6 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images Verstappen herdou a posição de largada de Raikkonen, que teve problemas com sua Ferrari, atrás do pole Hamilton. GP da Malásia de 2017 7 / 35 Foto de: Red Bull Content Pool Com ritmo melhor que o da Mercedes, o holandês superou Hamilton e venceu em Sepang. GP da Malásia de 2017 8 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images Daniel Ricciardo completou o pódio na segunda vitória de Verstappen pela Red Bull. GP da Malásia de 2017 9 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images Verstappen vibra com o triunfo na Malásia. GP da Malásia de 2017 10 / 35 Foto de: Red Bull Content Pool O holandês já se colocava como rival de Ricciardo dentro da Red Bull, dando pontapé à tensão com o australiano. GP do México de 2017 11 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images Verstappen largou em segundo, atrás do pole Vettel, que tentava sobrevida na briga pelo título com Hamilton. GP do México de 2017 12 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Verstappen ultrapassou o tetracampeão no início da prova e despontou na liderança. GP do México de 2017 13 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images O holandês chegou a ultrapassar Hamilton como retardatário antes de vencer no Hermanos Rodríguez. GP do México de 2017 14 / 35 Dominante vitória de Verstappen no circuito mexicano, no qual ele voltaria a vencer no ano seguinte. GP do México de 2017 15 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Bottas chegou em segundo, à frente do conterrâneo ferrarista Raikkonen. GP da Áustria de 2018 16 / 35 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Na corrida do ano passado em Spielberg, Verstappen largou em quarto. GP da Áustria de 2018 17 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Logo no começo da prova, o holandês ascendeu uma posição, superando Raikkonen. GP da Áustria de 2018 18 / 35 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images No fim das contas, as duas Mercedes abandonaram e Verstappen triunfou. Nesta foto, ele conversa com o pai Jos no Red Bull Ring. GP da Áustria de 2018 19 / 35 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Mais uma grande vitória de Verstappen, que já vivia forte tensão com o ex-companheiro Ricciardo. GP da Áustria de 2018 20 / 35 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Raikkonen chegou em segundo, à frente do companheiro Vettel. GP do México de 2018 21 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Em sua segunda vitória no México, Verstappen largou em segundo, atrás de Ricciardo. GP do México de 2018 22 / 35 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images O holandês despachou o então companheiro no começo da prova e despontou na liderança após sofrer ataque de Hamilton. GP do México de 2018 23 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Verstappen conseguiu abrir distância para o britânico e rumou para mais uma dominante vitória. GP do México de 2018 24 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Vettel chegou em segundo e Raikkonen completou mais um pódio em sua extensa carreira. GP do México de 2018 25 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Festa com champanhe para Verstappen, consolidado como primeiro piloto da Red Bull. GP da Áustria de 2019 26 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images As coisas começaram ruins para Verstappen, que caiu de segundo para sétimo após péssima largada. No entanto, ele se recuperou e brilhou com várias ultrapassagens. A foto acima antecede o bote do holandês sobre Vettel a 20 voltas do fim da prova em Spielberg. GP da Áustria de 2019 27 / 35 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Logo após, Verstappen não tomou conhecimento de Bottas e assumiu a segunda posição. GP da Áustria de 2019 28 / 35 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images A 3 voltas do fim, o holandês foi com tudo para cima de Leclerc. Com direito a toque entre os pilotos, Verstappen conseguiu ultrapassar para vencer no Red Bull Ring. GP da Áustria de 2019 29 / 35 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images A manobra foi mais um motivo de delírio para a torcida da Red Bull na casa da equipe. Os trajes laranjas comprovam a idolatria ao holandês. GP da Áustria de 2019 30 / 35 Foto de: Honda O pódio mostra Leclerc contrariado. O monegasco não concordou com a manobra do vencedor. Após três horas de reuniões, os comissários decidiram que o 'lance' foi normal e confirmaram a vitória do holandês. GP da Alemanha de 2019 31 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Verstappen teve uma largada ruim e caiu para a quarta posição após se classificar em segundo para a prova de Hockenheim. Mas logo nas primeiras voltas o holandês conseguiu ultrapassar Kimi Raikkonen e assumir o terceiro posto. GP da Alemanha de 2019 32 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Na sequência, o piloto da Red Bull passou a perseguir a dupla da Mercedes. No entanto, o vem e vai da chuva acabou bagunçando o grid e o holandês chegou a ficar mais para trás após as trocas de pneus. GP da Alemanha de 2019 33 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mas uma série de incidentes com os rivais, aliado às boas decisões da Red Bull na escolha dos pneus para cada momento da 'corrida maluca' e a constante entrada do safety car, permitiram que Verstappen assumisse a ponta, enquanto os adversários colecionavam erros. GP da Alemanha de 2019 34 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Após assumir a liderança, o holandês foi preciso em sua pilotagem. Sem cometer erros e ainda anotando a melhor volta da corrida, Verstappen precisou apenas manter o controle da distância sobre os rivais para garantir a segunda vitória em 2019. GP da Alemanha de 2019 35 / 35 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Foi a sétima vitória do "Mad Max" e a 61ª da Red Bull. E mais uma vez, o jovem holandês superou os rivais em uma prova cheia de emoção. De quebra, a Honda faturou a segunda vitória como fornecedora de motores desde o retorno à categoria.

