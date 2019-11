Hamilton elogia melhora de Vettel: "Bom para a F1 e para os fãs"

Lewis Hamilton e Sebastian Vettel quase colidiram na primeira volta do GP do México de F1. No entanto, ao invés de discutirem, os pilotos trocaram elogios após a corrida, com o pentacampeão destacando o quanto é bom para ele e para os fãs verem Vettel brigando por vitórias novamente.

Hamilton largou bem e tentou passar Vettel, mas teve que recuar para não bater no piloto da Ferrari, dizendo depois poderia ter sido uma "grande colisão". Vettel - que terminou a corrida em segundo, atrás de Hamilton, disse que Hamilton estava em seu ponto cego durante o confronto.

Apesar dos comentários, Hamilton e Vettel brincaram sobre o incidente, e Hamilton disse com sinceridade que a forma melhorada de Vettel é algo bom para a Fórmula 1 e para os fãs.

"Seb está pilotando muito bem recentemente. Tem sido bom vê-lo brigando na ponta, guiando tão bem", acrescentou Hamilton. "Naturalmente, queremos ter corridas mais disputadas, mas em algumas dessas pistas você não pode chegar muito perto, infelizmente."

Vettel aponta pontos cegos dos retrovisores

Vettel reclamou de pontos cegos dos retrovisores. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Falando especificamente sobre o incidente com Hamilton, Vettel acrescentou: "Eu não o vi. Ele veio me perguntar depois da corrida, mas eu não tinha intenção de pressioná-lo ou algo assim”.

"Obviamente, assim que o vi, saí e tentei entrar no vácuo de Charles [Leclerc]. Verifiquei os espelhos à direita e à esquerda. Foi quando vi Lewis e, então, tentei para ir para a direita, mas antes disse ponto eu não o tinha visto. Nós vemos muito bem nos espelhos, mas ainda há ângulos em que você não enxerga nada."

"Acho que o ponto cego é algo tão antigo quanto a invenção do espelho, por isso não tenho certeza se podemos fazer muito a respeito", disse Vettel. "Acho que, obviamente, na primeira volta é muito comum adivinhar onde os outros carros estão. Especialmente quando você entra nas curvas."

"Na maioria das vezes dá certo, às vezes não dá. Acho que todos nós tentamos fazer nosso melhor. Sabemos que não podemos vencer a corrida na primeira curva, mas podemos perdê-la. Mas acho que não dá para fazer muito a respeito."

Relembre todas as vitórias de Vettel na F1:

