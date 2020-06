Para evitar corridas repetitivas com as rodadas duplas nesta temporada, a Fórmula 1 sugeriu às equipes testar um novo modelo de classificação nestes casos: em vez do treino, uma corrida classificatória, com o grid sendo a ordem inversa da classificação do mundial. Apesar de ter apoio da maioria, a falta de unanimidade afundou a proposta. Mas o diretor esportivo da F1, Ross Brawn, acredita que, mesmo assim, a rodada dupla da Áustria seguirá sendo emocionante.

A Áustria é uma de duas rodadas duplas anunciadas até o momento, sendo Silverstone a segunda. Outros locais foram sondados para receber duas provas, como Sochi, Bahrein e Xangai. Essa será a primeira vez na história da F1 que um mesmo circuito receberá mais de um GP em uma mesma temporada.

Brawn explicou porque a categoria buscou aprovar o novo formato, que já havia sido sugerido no ano passado.

"Nós discutimos isso no ano passado, e tivemos um bom apoio, mas não unânime. E foi o mesmo caso nesse ano. Tivemos algumas equipes que sentiram que isso não deveria ser feito", disse Brawn na Conferência Virtual da FIA de 2020.

"Nossa preocupação era simplesmente nas rodadas duplas, por causa da situação desse ano. Vamos ter duas provas na Áustria, duas em Silverstone, e possivelmente outras mais tarde no ano. Na segunda corrida, queríamos ver se havia a oportunidade para testar um novo formato".

Brawn disse que se mantém comprometido a fazer alterações nas segundas corridas. Alguns já foram introduzidos como a mudança na seleção de compostos de pneus na segunda corrida de Silverstone, enquanto um traçado alternativo no Bahrein também está nos planos.

Mas mesmo sem as mudanças na Áustria, Brawn expressou sua confiança que a F1 terá duas corridas emocionantes para iniciar a temporada 2020.

"Há algumas pequenas mudanças que podemos fazer, como a seleção de compostos, e algumas outras coisas, mas acho que são pequenas. O grid inverso seria um grande passo".

"Uma ou duas pistas no ano tem o atrativo adicional de poder correr em uma configuração diferente, então isso pode ser uma oportunidade para criar algumas diferenças".

"Mas eu suspeito que a Áustria será emocionante. É o início da temporada, a naturezada pista, todos se acostumando, acho que vamos ter duas corridas emocionantes sem fazer nada. Mas é só mais tarde no ano que poderemos voltar a olhar essas outras mudanças".

