Ferrari: novas restrições não devem deixar pit stops mais lentos

Entre as mudanças introduzidas pela Fórmula 1 na temporada 2020 como forma de reduzir os riscos de infecção pela Covid-19 está a limitação no número de pessoas que podem trabalhar simultaneamente no carro. Enquanto algumas tarefas devem levar mais tempo para serem concluídas, a Ferrari acredita que os pit stops permanecerão tão rápidos quanto já são.

A F1 limitou a presença de membros das equipes nas corridas como parte dos protocolos. Um máximo de 80 pessoas por equipe poderão estar presentes nos finais de semana, além de criar bolhas dentro das próprias equipes, reduzindo ao máximo o contato com as demais.

Para o diretor esportivo da Ferrari, Laurent Mekies, isso não deve interferir na velocidade dos pit stops.

"Agora temos um limite de pessoal que não existia antes, de 80 no total", explicou. "Então tivemos que cortar principalmente pessoal que não é da área técnica. Como resultado, as operações de pit stop e engenharia foram menos afetadas".

"Tentamos levar o mínimo possível de pessoas para as pistas, independente do limite por causa da responsabilidade global que temos. Mas, no geral, nessas áreas vocês não verão grandes mudanças no número de pessoas envolvidas".

"Reduzimos em áreas que poderão trabalhar de modo remoto. Como vocês sabem, nós temos o que chamados de 'box paralelo' na Ferrari, a garagem remota, que apoia nossas operações. Então, tudo que for possível, vamos fazer de modo remoto. Tenho certeza que as outras equipes e a FIA estão fazendo o mesmo".

"Mas com relação aos pit stops, as operações serão as mesmas. Vocês verão".

