Briatore: "Alonso está pronto para voltar à F1"

Desde que saiu da Fórmula 1 no final de 2018, Fernando Alonso já falava de sua intenção de voltar à categoria no futuro. E as chances disso acontecer em 2021 cresceram consideravelmente com a vaga em aberto na Renault. E uma pessoa que conhece o espanhol muito bem acredita que ele está pronto para voltar.

O melhor momento de Alonso em seu período na F1 foi com a Renault, onde ganhou seus dois mundiais, em 2005 e 2006, e a equipe parece ser sua melhor chance de voltar à categoria e de talvez conseguir um carro competitivo.

Falando sobre a possibilidade à Gazzetta dello Sport, Flavio Briatore disse: "Fernando está motivado. Um ano fora da Fórmula 1 fez bem. Ele passou por um processo de desintoxicação e vejo ele mais sereno e pronto para voltar à Fórmula 1".

Olhando para as mudanças na Ferrari, Briatore reconheceu que a equipe se viu forçada a tomar essa decisão difícil sobre Sebastian Vettel porque Charles Leclerc provou ser mais rápido que o esperado.

"A F1 sempre foi sobre ter a receita vencedora", disse. "Você precisa ter um piloto focado no mundial de pilotos e outro que tá sempre pontuando bem, tirando dos rivais".

"Vettel pagou pelo fato de um piloto rápido ter chegado à equipe. Isso o surpreendeu, assim como aconteceu na McLaren com Hamilton em 2007. Dois pilotos no mesmo nível em uma equipe representa um risco eventual de um tirar pontos do outro".

Refletindo sobre as outras mudanças no mercado, Briatore disse que a decisão da Ferrari de assinar com Sainz em vez de continuar com Vettel era a evidência de que a equipe está contando com Leclerc.

"Sainz é um bom piloto e teve um bom 2019 se considerarmos o carro que tinha. A situação me parece clara: a Ferrari está apostando tudo em Leclerc e isso é bom, porque ele é uma futura estrela. Similaridades com Alonso e Schumacher? Você percebe os bons pilotos de cara".

"Eu me lembro bem dos números de Michael, mesmo quando ele era muito novo, com a Benetton. Eu recebia também ligações do Giancarlo Minardi sobre o jovem Alonso. Você entende rapidamente que um piloto é especial, e Charles é".

GALERIA: Relembre todos os carros da carreira de Fernando Alonso na F1

Galeria Lista Minardi M01 (1999) 1 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Benetton B200 (2000) 2 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Minardi PS01 (2001) 3 / 24 Foto de: Minardi Formula 1 Fórmula 1. Renault B201 (2002) 4 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Renault R22 (2002) 5 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R23 (2003) 6 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Jaguar R3 (2002) 7 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R24 (2004) 8 / 24 Foto de: LAT Images Fórmula 1. Renault R25 (2005) 9 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. Renault R26 (2006) 10 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. McLaren MP4-21 (2006) 11 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Teste na Fórmula 1. McLaren MP4-22 (2007) 12 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. Renault R28 (2008) 13 / 24 Foto de: Dave Dyer Fórmula 1. Renault R29 (2009) 14 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Ferrari F10 (2010) 15 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari 150° Italia (2011) 16 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari F2012 (2012) 17 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F138 (2013) 18 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F14-T (2014) 19 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MP4-30 Honda (2015) 20 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MP4-31 (2016) 21 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MCL32 (2017) 22 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MCL33 (2018) 23 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1 McLaren MCL34 (2019) 24 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Teste de F1

