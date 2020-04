Briatore: Ferrari desperdiçou um ano ao insistir com Raikkonen

Enquanto Leclerc se colocou como um dos principais nomes da Fórmula 1 após receber a chance da Ferrari, o ex-chefe da Renault, Flavio Briatore, acredita que a equipe italiana deveria ter feito a troca de pilotos mais cedo, para dar ao monegasco mais experiência em um carro de ponta,

Em vez disso, quando a Ferrari teve a chance de colocar Leclerc direto em seu carro quando ainda era novato na categoria, insistiu em mais um ano com o veterano Raikkonen. É assim que pensa Briatore, que falou ao Beyond the Grid, podcast oficial da F1.

"Leclerc é jovem. Ele tem culhões, e está demonstrando isso. Eu acredito que, se eu estivesse na Ferrari, eu teria colocado ele há dois anos, para substituir Raikkonen, porque, você sabe, com ele, não estavam indo a lugar nenhum".

"Você nunca vai ganhar [nada] com ele. Naquele momento, eu teria arriscado e colocaria Leclerc. Ele é muito, muito forte".

Briatore acredita que a falta de experiência de Leclerc em um carro de ponta implica em ele ainda não ser uma das grandes estrelas do esporte, com ele convencido de que Lewis Hamilton e Max Verstappen estão um degrau acima do resto do grid.

"Leclerc ainda não é muito reconhecido", disse Briatore. "Para mim, Verstappen é um piloto mais incrível. Ele é fantástico em ultrapassagem, um gladiador".

E enquanto Hamilton está a apenas um título de empatar com o recorde de Schumacher de sete mundiais, Briatore acredita que suas conquistas não podem ser comparadas diretamente.

"Michael estava lutando contra grandes, como Senna. Você precisa reconhecer que quando Michael chegou, a competição era forte: falamos de Mansell, de Senna. Agora, a competição é menor. Você tem dois, três pilotos... é uma competição menor que antes. Para Hamilton, novamente, ninguém o pressiona de verdade: ele consegue ganhar fácil".

Briatore diz que o teste real para qualquer piloto é quando ele é pressionado por um rival.

"É o mesmo para todos. Com Schumacher, quando alguém se aproximava, ele cometia um erro. Com Alonso, ele errou. Todo mundo erra. Se ele pilota como um taxista e ganha tudo porque é um super piloto, é fantástico. Hamilton é uma de duas estrelas na F1: além dele, só Verstappen".

