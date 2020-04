Lewis Hamilton realizou sua primeira participação na Fórmula 1 em um teste oficial da McLaren em setembro de 2006, poucos dias após o término de sua campanha na GP2 (atual Fórmula 2).

Na época, o piloto da McLaren, Pedro de la Rosa, esperava continuar em um assento de do time em 2007 e estava no mesmo teste de Hamilton.

Refletindo agora sobre os eventos, de la Rosa disse que seus pontos de vista sobre Hamilton mudaram totalmente na segunda entrada de pista que o atual hexacampeão fez.

"Foi quando minha mente mudou", disse de la Rosa, falando ao podcast da F1. "Tínhamos dois carros, estávamos testando lá, e foi sua primeira experiência na Fórmula 1.”

"Lembro-me de olhar seus dados com Philip Prew, meu engenheiro de corrida na época. Estávamos olhando e Philip me disse: 'O garoto precisará melhorar muito ao longo dos anos, é um longo caminho para Lewis, mas ele será bom, só temos que lhe dar tempo, blá, blá '.

"E eu pensei 'sim, sim, sim'. Fiz um stint, voltei, olhei e vi que Lewis era o mais rápido.”

"Você sabe, no segundo stint! E eu olhei para os dados e disse: 'O que aconteceu?' [Eles disseram:] 'Bem, nós demos pneus novos a ele'.”

"Então eu olhei os dados, e ele foi muito rápido nas curvas Copse, Becketts, Maggots... que então percebi o potencial de Lewis Hamilton. Olhando os dados por alguns segundos, percebi que tínhamos um problema enorme."

De la Rosa disse que logo ficou claro que Hamilton seria escolhido para estar ao lado de Fernando Alonso em 2007, mas ele diz que não sentiu amargura pelo que aconteceu.

"Foi o seu primeiro teste na F1, e eu percebi que o cara era muito, muito rápido.”

"Eu já vi muitos pilotos na minha vida. Sabe, estive com pilotos muito bons, eu diria, e me sinto muito honrado com isso. Mas quando vi Lewis, pensei ‘uau, isso é muito especial’. E então, quando a temporada terminou, eu sabia que Lewis estaria no carro e sabia que Fernando estava assinado.”

"E fiquei feliz com isso, porque eu disse a mim mesmo, se eu fosse Ron [Dennis] ou Martin Whitmarsh, eu tomaria a mesma decisão, porque Lewis é incrivelmente rápido e Fernando, como todos sabemos, também é."

