O brasileiro Caio Collet fará sua estreia neste domingo (dia 14) no campeonato virtual de Fórmula 1. Integrante do Renault Sport Academy, o piloto de 18 anos representará o time francês na disputa na pista de Montreal, no Canadá. A corrida, com 35 voltas, acontecerá a partir das 14 horas de Brasília e poderá ser acompanhada ao vivo pelo site da Fórmula 1, Youtube e Twitch.

Collet, que este ano disputará sua segunda temporada na Fórmula Renault Eurocup, terá como companheiro no Grand Prix Virtual o chinês Guanyu Zhou, piloto da Fórmula 2. A prova contará com cinco pilotos da Fórmula 1 atual, dentre eles o britânico George Russell, titular da equipe Williams e que já garantiu o título antecipado do campeonato virtual, tendo vencido três das sete etapas realizadas até aqui.

Os outros representantes da Fórmula 1 no grid de Montreal serão Valtteri Bottas (Mercedes), Nicholas Lafiti (Williams), Pierry Gasly (AlphaTauri) e Alexander Albon (Red Bull).

Collet e Zhou disputarão a prova na sede da equipe Renault em Enstone, na Inglaterra, onde também estão se preparando para o início das competições no mês que vem. O GP virtual é realizado com o game F1 2019.

“Estou muito animado por fazer parte da etapa final do Virtual Grand Prix e ansioso por correr com o Zhou como companheiro de equipe. Ele já mostrou suas habilidades no jogo, depois de vencer uma das provas e assegurar um outro pódio, então vou tentar usar seu conhecimento pra aprender bastante, já que vai ser minha primeira vez com esse jogo”, comentou Collet, que em 2019 foi campeão entre os estreantes da Fórmula Renault Eurocup com 10 vitórias.

“Tenho treinado muito. Já devo ter acumulado umas seis ou sete horas no simulador esta semana. Tem algumas manhas diferentes da ‘vida real’. Então, também tenho contado com o apoio dos pilotos da Renault de eSports, que são profissionais e conhecem muito bem o jogo. Estou bastante ansioso e espero conseguir um bom resultado para a Renault”, completou o brasileiro.

Collet está na Europa desde o final de maio e prepara-se para a estreia da temporada 2020 entre os dias 9 e 11 de julho, em Monza, na Itália. Será a 50ª edição da história da Fórmula Renault Eurocup e a categoria manteve as 10 etapas em rodada dupla, que estavam previstas antes da paralisação em virtude da pandemia do coronavírus, realizando apenas algumas mudanças nos circuitos sedes. A temporada será encerrada nos dias 26, 27 e 28 de novembro, na pista de Yas Marina, em Abu Dhabi.