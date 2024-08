Nico Hulkenberg passou três anos de sua carreira na Fórmula 1 correndo pela Renault. Recrutado em 2017 para garantir seu primeiro contrato de fábrica, ele se tornaria o principal piloto em torno do qual o projeto francês foi construído, após a aquisição da equipe baseada em Enstone um ano e meio antes.

Embora as duas primeiras campanhas o tenham feito progredir, a terceira se mostrou mais complicada, a ponto de se tornar a última. Para a temporada de 2019, a equipe então dirigida por Cyril Abiteboul conseguiu convencer Daniel Ricciardo a deixar a Red Bull e se juntar a ela, a ponto de renegar sua promessa de contratar Esteban Ocon, deixando o francês de lado para liberar a vaga para o australiano.

No entanto, a chegada de um companheiro de equipe desse calibre não foi diretamente o que causou problemas reais para Hulkenberg, que até então tinha grande vantagem sobre os companheiros de equipe Jolyon Palmer e Carlos Sainz. O alemão acredita que a diretoria mudou sua atitude em relação a ele, apostando tudo em Ricciardo.

"Em si, não foi difícil ser seu companheiro de equipe", disse Hulkenberg em entrevista à GP Racing. "Mas acho que, durante esse período, aconteceram coisas dentro da equipe que, particularmente com a gerência, não foram muito positivas para mim".

"Quando você recruta um grande piloto, precisa convencer a diretoria e pagar um preço alto. Mas aí o desempenho do carro não está à altura do que deveria ser, ou do que foi prometido à diretoria, e a pressão aumenta. Além disso, houve algumas decisões estratégicas que acabaram dando errado para mim".

Arrependimento por ter obedecido às instruções

No final da temporada de 2019, a Renault optou por não prorrogar o contrato de Nico Hulkenberg, especialmente devido à sua imagem de piloto experiente que não havia conquistado um único pódio na F1, imagem essa que ainda se mantém. Na época, Abiteboul não hesitou em citar a saída do piloto alemão para fora da pista em Hockenheim, onde ele estava disputando seu primeiro pódio, como um fator que contribuiu para sua decisão de se separar dele.

Ricciardo à frente de Hülkenberg em Montreal, em 2019. Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

No final daquele ano, Hulkenberg estava 17 pontos atrás de seu companheiro de equipe no campeonato, mas essa diferença aumentou principalmente durante a segunda metade da temporada. O estrago já havia sido feito e a tendência já estava clara, com o alemão relembrando as instruções de corrida incompreensíveis que recebeu no GP do Canadá, onde o muro dos boxes o impediu de ultrapassar Daniel Ricciardo, apesar de ter pneus muito melhores. Tudo isso para terminar em sexto e sétimo lugar.

"Eu não conseguia entender", lembra ele. "Esse foi um dos pontos de virada. OK, tinha sido uma temporada difícil até aquele momento, mas a decisão de congelar as posições... Eu poderia tê-lo ultrapassado facilmente. Eu tinha pneus muito mais frescos e poderia tê-lo ultrapassado sem o menor risco. Para mim, foi uma explicação absurda... Em retrospecto, eu não deveria ter obedecido. É claro que eles não teriam gostado, isso teria causado atrito. E daí? Acontece o tempo todo que há atritos na equipe, e então a temporada continua e você passa para a próxima corrida. As coisas são esquecidas muito rapidamente!"

"Depois disso, acho que foi durante a segunda metade da temporada que não senti mais apoio e percebi que não éramos mais uma equipe com a gerência. O que havíamos construído nos dois anos anteriores meio que se dissolveu. Não foi muito bom e, obviamente, isso também teve um impacto no meu desempenho".

Como sempre soube fazer, Hulkenberg seguiu em frente, mas não se esqueceu. Depois de se recuperar com a Haas, ele convenceu a Audi a torná-lo uma das figuras-chave em sua futura campanha na Fórmula 1. Uma disciplina na qual ele não se cruza mais com Cyril Abiteboul, agora chefe das atividades esportivas da Hyundai, principalmente no WRC.

"É engraçado que, cinco anos depois, ele não esteja mais aqui", diz ele com um sorriso. "Eu também saí, mas voltei e ainda estou aqui. Isso quer dizer alguma coisa. Há também um detalhe que talvez não seja muito conhecido: na verdade, foi Fred [Vasseur] quem me fez assinar... Foi ele quem me trouxe até aqui. Mas ele também teve problemas internos e saiu muito rapidamente. Essa foi outra mudança.

Entrevista de Oleg Karpov

