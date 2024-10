F1: Como Renault planeja transformar a fábrica de Viry-Châtillon

Apesar da palavra 'abandonar' não ter sido mencionada no comunicado de imprensa publicada na segunda-feira quando foi anunciada as transformações das instalações de Viry-Chatillon, no entanto, as coisas na Renault estão claras. A fábrica que desenvolve os motores para a Alpine na Fórmula 1 também oferece outras vertentes que não podem ser ignoradas.

O Hypertech Alpine, como será conhecido a partir de agora, é descrito pela marca como um futuro "centro de engenharia de ponta em Viry-Châtillon" e um "centro de excelência" que reunirá "engenharia de ponta e conhecimento especializado em automóveis de alto desempenho, a serviço da Alpine e do Grupo Renault".

Especificamente, as atividades desse centro começarão "até o final de 2024" com vários projetos futuros, tanto para o Grupo Renault quanto para a Alpine, "mantendo uma forte ancoragem no esporte a motor". Esses projetos são divididos da seguinte forma:

O futuro Alpine Supercar : O centro de Viry-Châtillon contribuirá para o desenvolvimento do futuro Alpine Supercar ;

: Tecnologias de bateria do futuro : A Hypertech Alpine será responsável pelo desenvolvimento a curto e médio prazo de baterias para os carros esportivos da marca; Em longo prazo , essas equipes também realizarão atividades de pesquisa de Engenharia Avançada sobre a química de células de densidade de energia muito alta, em particular com a tecnologia de bateria de estado sólido, em condições extremas de uso para aplicações do tipo Supercar ;

: Novas tecnologias de motores elétricos : Hypertech Alpine realizará atividades de pesquisa de engenharia avançada sobre essas tecnologias em colaboração com a Ampere , para se preparar para os avanços tecnológicos esperados nas próximas gerações de veículos elétricos;

: O programa de automobilismo : A experiência de Viry-Châtillon em automobilismo é amplamente reconhecida e também é expressa por meio dos vários programas existentes, que devem ser reforçados. Campeonato Mundial de Endurance (WEC); Competição para clientes; Fórmula E; Rally-Raid para marcas parceiras;

: A unidade de relógios de F1 : Após o processo de consulta e o diálogo conduzido com os parceiros sociais em Viry-Châtillon, a Alpine decidiu criar uma unidade de relógios de F1; O objetivo será preservar o conhecimento e as habilidades dos funcionários nessa disciplina esportiva e permanecer na vanguarda da inovação, a serviço dos vários projetos da Hypertech Alpine.

Mecânica de Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Obviamente, as atividades da F1 -"excluindo o desenvolvimento de um novo projeto de motor", o que, portanto, indica sem sombra de dúvida o abandono do projeto de 2026, com efeito imediato. Apesar de ser mantida até o fim de 2025, o que marcará o último ano do motor atual antes da mudança para uma nova geração de V6s híbridos turbo no ano seguinte.

Esse é um ponto de virada na história da unidade de Viry-Châtillon, que possibilitará perpetuar seu know-how e integrar suas raras habilidades ao futuro ambicioso do Grupo.

O presidente da Hypertech Alpine também afirma: "Cada funcionário afetado por esse projeto de transformação receberá uma nova posição na Hypertech Alpine".

"Uma unidade dedicada, composta por membros da gerência, recursos humanos e representantes dos funcionários, será criada para trabalhar nas várias medidas de apoio à transformação e, em particular, nos planos de treinamento necessários para acelerar os novos projetos".

