A Fórmula 1 pode estar de férias nas pistas, mas a principal categoria do automobilismo mundial segue em voga no noticiário, estando presente inclusive nos Jogos Olímpicos de Paris.

A capital francesa recebe neste mêsde agosto o principal megaevento esportivo do mundo, reunindo milhares de atletas do mundo todo para competições de alto nível e que são acompanhadas por bilhões de pessoas ao redor do planeta. Por isso, nenhum detalhe passa despercebido.

No último fim de semana, uma apresentação feita durante a competição de adestramento individual freestyle no hipismo olímpico chamou a atenção dos fãs de F1. Na prova, onde cavaleiro e cavalo precisam se apresentar com uma música tocando de fundo, a holandesa Emmelie Scholtens se destacou ao escolher a música tema da F1 para sua exibição junto com o cavalo Indian Rock.

Nas redes sociais, os fãs brincaram com o fato, afirmando que a F1 sempre dá um jeito de se manter presente. Veja abaixo um trecho da apresentação:

Com uma pontuação de 81.750, Scholtens terminou com a 11ª posição na classificação geral, sendo que o ouro ficou com a alemã Jessica von Bredow-Werndl.

Aos 38 anos de idade, Scholtens disputa sua primeira Olimpíadas, tendo como melhor resultado em sua carreira as finais do Mundial de Hipismo de 2018, realizado nos Estados Unidos.

Esta, porém, não foi a primeira vez na qual a holandesa utilizou o tema da F1 em suas apresentações, já tendo se apresentado com a música, orquestrada por Brian Tyler, nas classificatórias para o Mundial de Hipismo no começo do ano. Veja abaixo um vídeo completo:

