A notícia de que o desempenho de Max Verstappen poderia estar sendo afetado porque o piloto costuma ficar acordado até muito tarde para participar de corridas de simulador virou assunto, principalmente após os últimos resultados do holandês na Fórmula 1.

Recentemente, Helmut Marko tinha dado a entender em sua coluna na Speedweek que a equipe decidiu proibir tal atividade para o piloto, o que foi desmentido por Max pouco tempo depois à Sky Sport.

"Concordamos que [Max] não realizará mais corridas de simulador tão tarde no futuro", escreveu à época.

Porém, o chefão da Red Bull decidiu explicar tal 'regra' e disse que eles "simplesmente concordaram que ele não estaria mais ativo até bem depois da meia-noite no futuro". Desta maneira, isso não seria uma ordem, mas uma "recomendação muito forte" da equipe.

Verstappen já havia explicado que não foi proibido de continuar com suas corridas de simulador e disse que sabe "o que deve ou não fazer", mesmo sem conselhos externos, afinal, ele já conquistou três títulos na F1, apesar das atividades extracurriculares.

"Eu penso: com toda a experiência que tenho na Fórmula 1, sei muito bem o que funciona. E sou sempre muito duro comigo mesmo sobre o que é permitido ou não".

Como as corridas de simulador viraram notícia

Após o GP da Hungria, antes da pausa de agosto da F1, as mensagens trocadas entre Verstappen e seu engenheiro, Gianpiero Lambiase, no rádio chamaram a atenção. Isso porque o holandês não parecia muito feliz com o desempenho do carro e não teve problemas em reclamar.

Em alguns momentos, o piloto chegou a ter trocas bastante nervosas com seu engenheiro, o que mais tarde foi justificado com o fato de que ele teria ficado acordado até depois das três da manhã por causa das corridas de simulador.

No entanto, após a notícia, Marko afirmou que Verstappen "teve suas sete horas de sono" e, desta maneira, a corrida de simulador não teria tido nenhum impacto negativo em seu desempenho de pista, apesar do holandês ter ficado fora do pódio, o que não é usual para os seus fins de semana.

Max também comentou que a equipe não precisa se preocupar muito, pois "não haverá mais corridas de simulador em breve". É importante ressaltar que Verstappen já mostrou que consegue conciliar as duas coias muito bem.

Durante o GP de Ímola, o piloto deu algumas voltas virtuais antes da corrida no domingo. Ele ficou algumas horas nesta função antes de assumir o RB20 e se consagrar o campeão daquela etapa.

DI GRASSI EXCLUSIVO: Acho que o BONDE do DRUGOVICH PASSOU para F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST traz tudo sobre a final do Brasileiro de Motocross e a MotoGP em Silverstone

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!