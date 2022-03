Carregar reprodutor de áudio

Na noite desta quarta (30), a Fórmula 1 confirmou o retorno à Las Vegas em 2023, com um evento que colocará os carros correndo na rua mais famosa da cidade americana, a Las Vegas Strip. E o GP terá um formato diferenciado, com a corrida acontecendo no sábado a noite, algo que o CEO da F1, Stefano Domenicali, considera ser um "horário perfeito" para atrair fãs ao redor do mundo.

Esse será o retorno da F1 a Vegas, após a realização do infame GP Caesars Palace em 1984, feito em uma pista temporária no estacionamento do cassino.

A corrida será realizada na noite de sábado, a primeira desde o GP da África do Sul de 1985, quebrando uma tradição de quase quatro décadas com as provas no domingo a tarde. O planejamento é que a largada aconteça às 22h, horário local, para pegar a audiência noturna americana e a faixa do início da manhã na Europa.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a decisão de fazer a corrida no sábado a noite, Domenicali elogiou a flexibilidade exibida pela F1, afirmando que é "o horário perfeito e o encaixe perfeito para este evento".

"A Fórmula 1 não pode ser estática. Ter uma corrda no sábado, às 15h, seria um erro absoluto. É por isso que temos que ser flexíveis, estamos mostrando que esse é o momento correto para termos o melhor show neste contexto".

"Eu não vejo problemas nisso. E se você pensar em termos de timing na Europa, o horário da corrida aqui é sábado às 22h, e sábado a noite é perfeito porque a audiência estará conectada".

"Aliás, poderíamos ter feito mais cedo ou mais tarde, todos estariam conectados para verem a noite em Las Vegas, sem dúvidas".

Greg Maffei, CEO da Liberty Media, acrescentou que, para ele, o timing da corrida em Vegas "deixará bem felizes todos aqueles adolescentes que acordam no sábado e no domingo de manhã e reclamam que as corridas na Europa passam cedo demais".

"Agora eles poderão ficar acordados até tarde na noite de sábado para curtir", disse Maffei.

Las Vegas passará a ser a terceira corrida F1 nos Estados Unidos, unindo-se aos GPs dos Estados Unidos em Austin e de Miami, cuja primeira edição será realizada em maio. O acordo inicial com Vegas é de três anos, mas Domenicali espera que a prova permaneça por mais tempo.

A largada às 22h será a mais tarde da F1 atual, ultrapassando as 20h das corridas noturnas na Arábia Saudita e em Singapura.

