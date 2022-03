Carregar reprodutor de áudio

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, acredita que Pierre Gasly deixará a equipe assim que seu contrato atual expirar se eles não lhe oferecerem uma vaga na Red Bull, mas ele não quer perder o piloto francês. Max Verstappen tem contrato até 2028 na 'matriz', enquanto o de Sergio Pérez expira no início da temporada de 2022.

Existem vários candidatos para a vaga do mexicano, principalmente Gasly, que tem sucesso carimbado na coirmã, AlphaTauri. E Marko não descarta a possibilidade dele retornar ao time principal em 2023.

Falando ao Motorsport.com recentemente, o ex-piloto Gerhard Berger sugeriu que Pierre era bom o suficiente para uma segunda chance. Marko foi questionado sobre as palavras do austríaco em um vídeo que irá ao ar no canal do Formel1.de no YouTube na próxima sexta-feira (1).

Ele afirmou que, se Gasly não tiver a oportunidade de se transferir para a Red Bull, ele os deixará após o término de seu contrato, mas não querem isso.

"Gerhard está certo", disse Marko. "No entanto, agora temos um acordo com Checo e temos que comparar o desempenho desses dois pilotos. Ainda temos muito tempo para isso, pelo menos até o meio da temporada."

"Temos contrato com Gasly até 2023, mas se expirar e não lhe dermos a oportunidade de subir ao time principal, provavelmente o perderemos. E nós também não queremos isso", concluiu.

