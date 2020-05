O diretor da McLaren, Zak Brown, acredita que o campeonato com 14 ou 15 corridas em 10 lugares diferentes é realista para começar a temporada de 2020, mas argumenta que o esporte precisa fazer um trabalho melhor no planejamento de contingências.

Falando exclusivamente ao Motorsport.com para a série #thinkingforward com entrevistas com os líderes do esporte, Brown disse que iniciar o campeonato no início de julho, com duas corridas na Áustria e duas em Silverstone, em ambientes controlados, ajudará a criar confiança e impulso para levar ter um calendário significativo de corridas até meados de dezembro.

"Oito GPs é suficiente para termos um campeonato mundial e estou otimista de que chegaremos a mais de oito", disse ele. “A Fórmula 1 está analisando uma programação de 16 a e 18 corridas. Sou um pouco mais pessimista do que isso, apostaria em 14 a 15 corridas em 10 circuitos.”

“Acho que faremos algumas corridas na Áustria, algumas em Silverstone. Se começarmos a ter problemas com viagens, acho que você poderá ver mais locais com duas corridas. Não acho que seja essa a intenção, mas vou assumir que vamos ter uma falha, em algum lugar ao longo do caminho.”

“Embora a Áustria esteja pronta e talvez Silverstone esteja pronta de portas fechadas, não sabemos se a segunda onda virá. Se queremos ir para a Ásia ou América, acho que será quando pegarmos aviões e tivermos que voar para o exterior, onde acho que o risco começará a aumentar potencialmente.”

"Há uma conversa sobre mais corridas na Europa. O cronograma foi de apenas 16 corridas por um longo tempo. Então, para mim, de 14 a 15 corridas, será um campeonato muito completo."

Brown acredita que as circunstâncias isoladas do Red Bull Ring na Áustria o tornam o local ideal para retomar as corridas, pois possui uma base da Força Aérea próxima ao circuito onde os aviões podem pousar e um ambiente controlado e de baixa densidade populacional nas proximidades.

A Áustria já relaxou muitos aspectos de suas restrições, com as lojas abrindo novamente no país na semana passada.

"Eu pude ver como essas quatro primeiras corridas podem ocorrer de maneira muito firme", disse ele. "E então, se conseguirmos realizá-las com sucesso, acho que isso criará algum impulso e confiança, por isso estou bastante otimista de que é um bom plano hoje."”

Brown é, sem dúvida, o chefe que mais gerenciou as crises, já que a McLaren se retirou da primeira etapa em Melbourne, depois que um membro da equipe deu positivo para Covid-19.

Ele admite que aprendeu muito com isso, ter a equipe certa e tomar decisões claras são os elementos mais importantes. No entanto, as cenas caóticas de quinta e sexta-feira mostraram que o esporte não havia pensado completamente nos possíveis cenários.

"As pessoas estão assustadas e estão procurando liderança", disse ele. "Eles querem saber o que fazer. Acho que nossa equipe fez um bom trabalho com isso. Então, quando decidimos nos retirar da Austrália, tomamos essa decisão quase no final de semana, então não era um cenário para o qual não estávamos preparados.”

“No geral, parecia que as principais partes interessadas não estavam muito alinhadas com o plano, era tipo 'Oh McLaren se retirou, o que fazemos?' As equipes passaram a noite de quinta-feira até as três da manhã, dividindo o que deveriam fazer. É o que acontece se você descobrir algo não bem preparado com todas as principais partes interessadas ao seu redor.”

Apesar disso, Brown acredita que a maneira como a FIA e a Liberty Media estão gerenciando a crise globalmente, ao levantar um fundo de US$ 1,4 bilhão em caso de um período prolongado sem corridas ou outros riscos econômicos e prestou apoio às equipes.

“Eles continuam nos pagando. Eles ajudaram algumas equipes, não sei exatamente quais são, mas acho que isso é bom porque todas as equipes podem precisar de ajuda. Eu acho que eles estão fazendo todo o possível para voltar às corridas, o que nos protege economicamente.”

“Estou muito impressionado com Jean (Todt, presidente da FIA). Eles estão tomando boas decisões, boas recomendações e Jean, em particular, está pressionando muito com o limite do orçamento. É necessário.”

“Enquanto todos nós lidamos bem com isso (a crise) e não fugimos do problema, acho que há oportunidades. Eu acho que é perigoso se colocarmos a cabeça na areia, se assumirmos que tudo vai se resolver. Isso é perigoso."

GALERIA: Relembre todos os carros da história da McLaren na Fórmula 1

Galeria Lista 1966: McLaren-Ford M2B 1 / 63 Foto de: LAT Images Piloto: Bruce McLaren 1967: McLaren-BRM M4B 2 / 63 Foto de: LAT Images Piloto: Bruce McLaren 1967-1968: McLaren-BRM M5A 3 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme 1968-1970: McLaren-Ford M7A 4 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Dan Gurney, Denis Hulme 1969-1971: McLaren-Ford M7C 5 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme 1969: McLaren-Ford M9A 6 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme, Derek Bell 1970: McLaren-Alfa-Romeo M7D 7 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme, Dan Gurney, Andrea de Adamich 1970: McLaren-Ford M14D 8 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme, Peter Gethin, Dan Gurney, Andrea de Adamich 1970-1971: McLaren-Ford M14A 9 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Denis Hulme, Peter Gethin, Jackie Oliver 1972-1973: McLaren-Ford M19C 10 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Denis Hulme, Peter Revson, Brian Redman, Jody Scheckter 1973-1978: McLaren-Ford M23 11 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Denis Hulme, Emerson Fittipaldi, Mike Hailwood, David Hobbs, Jochen Mass, James Hunt, Gilles Villeneuve 1976-1979: McLaren-Ford M26 12 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: James Hunt, Patrick Tambay, Bruno Giacomelli 1979: McLaren-Ford M28 13 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Patrick Tambay, John Watson 1979-1981: McLaren-Ford M29F 14 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Andre de Cesaris 1980: McLaren M30 15 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Alain Prost 1981-1982: McLaren-Ford MP4/1 16 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Andrea de Cesaris 1982: McLaren-Ford MP4/1B 17 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Niki Lauda 1983: McLaren-Porsche MP4/1E 18 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Niki Lauda 1984: McLaren-Porsche MP4/2 19 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Niki Lauda, Alain Prost 1985: McLaren-Porsche MP4/2B 20 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Niki Lauda, Alain Prost 1986: McLaren-Porsche MP4/2C 21 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Alain Prost, Keke Rosberg 1987: McLaren-Porsche MP4/3 22 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alain Prost, Stefan Johansson 1988: McLaren-Honda MP4/4 23 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alain Prost, Ayrton Senna 1989: McLaren-Honda MP4/5 24 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alain Prost, Ayrton Senna 1990: McLaren-Honda MP4/5B 25 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1991: McLaren-Honda MP4/6 26 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1992: McLaren-Honda MP4/6B 27 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1992: McLaren MP4/7A 28 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1993: McLaren-Ford MP4/8 29 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ayrton Senna, Michael Andretti, Mika Häkkinen 1994: McLaren-Peugeot MP4/9 30 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Mika Häkkinen, Martin Brundle, Philippe Alliot 1995: McLaren-Mercedes MP4/10 31 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, Mark Blundell 1995: McLaren-Mercedes MP4/10B 32 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, Mark Blundell, Nigel Mansell, Jan Magnussen 1995: McLaren-Mercedes MP4/10C 33 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, Mark Blundell 1996: McLaren-Mercedes MP4/11 34 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1996: McLaren-Mercedes MP4/11B 35 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1997: McLaren-Mercedes MP4/12 36 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1998: McLaren-Mercedes MP4/13 37 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1999: McLaren-Mercedes MP4/14 38 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 2000: McLaren-Mercedes MP4/15 39 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 2001: McLaren-Mercedes MP4-16 40 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17 41 / 63 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos: David Coulthard, Kimi Räikkönen 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17D 42 / 63 Foto de: Michael Kim Pilotos: David Coulthard, Kimi Räikkönen 2004: McLaren-Mercedes MP4-19 43 / 63 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos: David Coulthard, Kimi Räikkönen 2005: McLaren-Mercedes MP4-20 44 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Alexander Wurz 2006: McLaren-Mercedes MP4-21 45 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa 2007: McLaren-Mercedes MP4-22 46 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Fernando Alonso 2008: McLaren-Mercedes MP4-23 47 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2009: McLaren-Mercedes MP4-24 48 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2010: McLaren-Mercedes MP4-25 49 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Jenson Button 2011: McLaren-Mercedes MP4-26 50 / 63 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Jenson Button 2012: McLaren-Mercedes MP4-27 51 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Jenson Button 2013: McLaren-Mercedes MP4-28 52 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Jenson Button, Sergio Perez 2014: McLaren-Mercedes MP4-29 53 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Jenson Button, Kevin Magnussen 2015: McLaren-Honda MP4-30 54 / 63 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pilotos: Jenson Button, Fernando Alonso, Kevin Magnussen 2016: McLaren-Honda MP4-31 55 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Jenson Button, Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne 2017: McLaren-Honda MCL32 56 / 63 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne, Jenson Button 2018: McLaren-Renault MCL33 57 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne 2019: McLaren-Renault MCL34 58 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Carlos Sainz Jr, Lando Norris 2020: McLaren MCL35 59 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Carlos Sainz Jr. e Lando Norris 2020: McLaren MCL35 60 / 63 Foto de: McLaren 2020: McLaren MCL35 61 / 63 Foto de: McLaren Detalhes da frente do carro 2020: McLaren MCL35 62 / 63 Foto de: McLaren Detalhe da lateral 2020: McLaren MCL35 63 / 63 Foto de: McLaren Detalhe da traseira do carro

VÍDEO: Barrichello abre o jogo e conta histórias e curiosidades da carreira