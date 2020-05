CEO da McLaren: saída de Sainz não criou "clima ruim" na equipe

O desenrolar da contratação de Carlos Sainz pela Ferrari aconteceu rapidamente, com poucos dias entre os primeiros rumores e o anúncio oficial. Mas, segundo o CEO da McLaren, Zak Brown, tudo aconteceu às claras e de modo amigável, diferente de suas rivais na Fórmula 1.

Brown também falou sobre as movimentações nas rivais Ferrari e Renault, onde ele vê que as chegadas e saídas não aconteceram do mesmo modo, com as saídas de Vettel e Ricciardo marcadas por tensão entre os lados envolvidos.

Por outro lado, quando soube que Sainz tinha uma oportunidade de assinar com a Ferrari, Brown disse que deu permissão formal a seu piloto para iniciar a negociação. E a transparência entre a dupla deu à equipe tempo suficiente para sondar e negociar com Ricciardo a parte.

"Carlos e eu falamos sobre isso, então não ficamos sabendo através de rumores", disse Brown à Sky Sports F1. "Eu acredito que a maioria das movimentações acontecem às escondidas, no fundo do motorhome, com encontros secretos. Mas na McLaren temos uma filosofia diferente, e isso inclui nossos pilotos".

"Tudo aconteceu em uma conversa que Carlos, eu e Andreas [Seidl, chefe da equipe na F1] tivemos durante as férias. Nós demos permissão a ele para conversar com a Ferrari, então tudo aconteceu às claras".

"Acho que vocês podem ver isso pelo bom tom que temos em nossa separação, e pelo quanto estamos animados em correr mais ese ano".

"Acho que é ótimo que pilotos e equipes podem se separar sem criar inimizades, porque, se você olhar para outros movimentos, parece que fica um clima ruim. E essas pessoas ainda precisam correr juntas naquele ano. Por isso estou muito orgulhoso do que fizemos".

Brown afirmou que Sainz teve uma performance melhor do que a esperada em 2019, e acredita que o espanhol tem condições de vencer corridas na Ferrari com um carro bom.

"Ele fez um trabalho melhor do que eu esperava, e, obviamente, não teríamos assinado com ele se não contávamos com um bom trabalho. Mas ele não cometeu nenhum erro. Se você olhar para trás, eu lembro no Bahrein [2017], quando ele teve um incidente bobo na Toro Rosso saindo dos pits".

"Você não viu nenhum desses erros de novatos que você espera de alguém jovem. Ele foi maduro, teve um bom ritmo - não podemos esquecer que ele teve um início ruim na temporada, após o incidente com Kubica na Austrália, então ele não pontuou nas primeiras provas".

"Ele trabalhou muito bem com Lando. É muito rápido, é um cara que joga pela equipe. Nunca me senti nervoso quando os dois estavam juntos na pista. Em outras equipes, você vê que quando os companheiros estão próximos, coisas podem acontecer".

"Acho que ele vai se dar bem na Ferrari, e vai disputar com Leclerc. Acho que ele vai se encaixar na Ferrari. Se eles tiverem um carro bom, acho que Carlos poderá ganhar corridas".

Veja imagens da trajetória de Carlos Sainz na F1

Galeria Lista Carlos Sainz Jr., Toro Rosso 1 / 19 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso y Carlos Sainz Jr., Scuderia Toro Rosso 2 / 19 Foto de: XPB Images Carlos Sainz Jr., Scuderia Toro Rosso 3 / 19 Foto de: XPB Images Carlos Sainz, Scuderia Toro Rosso 4 / 19 Foto de: XPB Images Carlos Sainz Jr., Scuderia Toro Rosso y Marco Matassa, Scuderia Toro Rosso 5 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Pierre Gasly, Scuderia Toro Rosso STR12, pasa el coche chocado de Carlos Sainz Jr., Scuderia Toro Rosso STR12 6 / 19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team 7 / 19 Foto de: Renault F1 Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team, Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team, 8 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team RS17 9 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team R.S. 18 10 / 19 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team R.S. 18 11 / 19 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, Carlos Sainz Jr., McLaren 12 / 19 Foto de: McLaren Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 13 / 19 Foto de: Erik Junius Podio: tercer lugar Carlos Sainz Jr, McLaren celebra con el trofeo 14 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lando Norris, McLaren MCL34 15 / 19 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1, y Carlos Sainz Jr., McLaren, en la conferencia de prensa 16 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 17 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 18 / 19 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 19 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

VÍDEO: Reginaldo Leme fala sobre dupla da Ferrari e futuro de Vettel na F1

PODCAST - Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?