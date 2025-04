Os chefes de equipe da Fórmula 1 exercem diferentes funções de acordo com cada equipe, mas uma coisa é comum para todos, além dos holofotes da categoria: dirigir todo o processo envolvendo a corrida dos pilotos, comandando cada setor das escuderias.

Todas as dez equipes da F1 agora têm os 'generais' das operações, incluindo o mais novo chefe da Sauber, Jonathan Wheatley, que deixou o cargo de diretor esportivo da Red Bull para comandar o time suíço, equipe de Gabriel Bortoleto, a partir dessa terça-feira (1º).

Confira os dez chefes de equipe da Fórmula 1.

Aston Martin - Andy Cowell

Andy Cowell, Group CEO, Aston Martin F1 Team, on the grid Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O britânico de Blackpool está na Fórmula 1 desde a década de 1990, depois de ser formado em engenharia mecânica, começando na divisão de motores da Ford-Cosworth e passando por BMW e Mercedes (como fornecedora de motores e como equipe).

Na metade de 2024, Cowell saiu do cargo de diretor-gerente da equipe das 'flechas de prata' para atuar como CEO do grupo Aston Martin e, em 10 de janeiro, assumiu a função no lugar de Mike Krack.

Alpine - Oliver Oakes

Oliver Oakes, Team Principal, Alpine F1 Team Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

O chefe de equipe da escuderia francesa é também o mais jovem comandante na seleta lista, com apenas 37 anos de idade. O britânico de Norfolk também teve carreira dentro das pistas, conquistando o título mundial de kart aos 17 anos e passando pela academia de pilotos da Red Bull.

No lado administrativo, fez parte da equipe da Hitech GP, com vitórias nas categorias de base, chegando ao cargo de chefe de equipe em 2015. Em agosto do ano passado, Oakes assumiu o posto na Alpine, substituindo Bruno Fermin.

Ferrari - Frédéric Vasseur

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Foto de: Ferrari

O francês de Draveil é outro que tem carreira vindo da engenharia, mas com anos de experiência nas categorias de base, fundando em 2004 a ART GP, onde chefiou o futuro heptacampeão Lewis Hamilton. Além das categorias de monopostos tradicionais, tem uma empresa responsável pelo suprimento de chassis para a Fórmula E.

Vasseur fez sua estreia na F1 em 2016, como chefe de equipe da Renault, passando pela Sauber/Alfa Romeo antes de assumir o cargo na Ferrari, no final de 2022, substituindo Mattia Binotto.

Haas - Ayao Komatsu

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Komatsu iniciou a carreira na Fórmula 1 em 2003, como engenheiro de pneus da equipe da British American Racing (BAR), se mudando para a Renault em 2006. Permaneceu na equipe francesa por nove anos, trabalhando com pilotos como Nelsinho Piquet, Vitaly Petrov e Romain Grosjean, até 2015.

O japonês natural de Tóquio é outro da "turma" de chefes de equipe de 2024, assumindo o lugar de Gunther Steiner, depois de sete anos como engenheiro de pista da Haas.

McLaren - Andrea Stella

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

O italiano, antes de assumir o cargo de chefe de equipe no final de 2022 no lugar de Andreas Seidl, foi engenheiro de corrida de campeões como Michael Schumacher e Kimi Raikkonen, depois de sua estreia em 2000 pela Ferrari.

Depois de cinco temporadas acompanhando Fernando Alonso na Scuderia, seguiu o bicampeão em sua volta para McLaren, passando pelos cargos de chefe de operações de pista e de diretor de provas, antes de sua promoção para o cargo que exerce até hoje, levando a equipe britânica ao título de construtores de 2024.

Mercedes - Toto Wolff

Toto Wolff, diretor de equipe e CEO da equipe Mercedes-AMG F1 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O austríaco de Viena é, além de chefe de equipe da Mercedes desde 2013, o CEO das 'flechas de prata' e o maior vencedor entre os comandantes das escuderias, com sete títulos de pilotos e oito de construtores.

Antes mesmo da carreira 'executiva', Wolff chegou a ser piloto, participando da Fórmula Ford e das Mil Milhas de Interlagos. Antes de ir para Mercedes, Wolff foi diretor executivo da Williams, até 2012.

Racing Bulls - Laurent Mekies

Laurent Mekies, Diretor de Equipe, RB F1 Team Foto de: Red Bull Content Pool

Depois de passar por Arrows e Minardi, o francês de Tours já é uma figura comum na equipe irmã da Red Bull, participando da operação da então chamada Toro Rosso desde o fim de 2005, como engenheiro-chefe da operação de Faenza.

Mekies também teve uma breve passagem na FIA até 2017 e pela Ferrari, até 2023. Voltou para a Racing Bulls em 2024 como chefe de equipe.

Red Bull - Christian Horner

Christian Horner, Diretor de Equipe, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

O inglês e ex-piloto de Fórmula Renault e F3 britânica é o chefe de equipe há mais tempo no cargo na Fórmula 1, assumindo a função em 2005, quando a operação da Jaguar foi assumida pela Red Bull.

Ele também é um dos maiores vencedores na categoria atualmente, com dois tetracampeonatos de pilotos consecutivos, com Sebastian Vettel e Max Verstappen.

Sauber - Jonathan Wheatley

Jonathan Wheatley, gerente de equipe, Red Bull Racing Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

O agora chefe de equipe da Sauber, equipe de Bortoleto na Fórmula 1, assumiu a equipe suíça em meio a uma mudança de rumos e preparação para a transição para operação da Audi. A escuderia não tinha um chefe de equipe oficial desde 2022, quando Vasseur saiu.

Desde a década de 1990 na Fórmula 1, Wheatley começou na Benetton, passando pela Renault e chegando na Red Bull em 2006, assumindo uma série de cargos antes de chegar ao cargo de diretor esportivo, do qual saiu em meados de 2024 para passar pelo período de licença até esta terça (1º).

Williams - James Vowles

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O britânico de Felbridge entrou na Fórmula 1 em 2001, na escuderia BAR, continuando na equipe durante as mudanças de para Honda, BrawnGP e, finalmente, Mercedes, onde permaneceu até 2022.

Em 2023, Vowles recebeu o convite para assumir o cargo de chefe de equipe, no lugar de Jost Capito, na reconstrução da tradicional escuderia de Grove.

