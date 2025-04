Ex-piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher previu que Max Verstappen buscará deixar a Red Bull se a equipe não conseguir melhorar seu carro nas próximas corridas. Em entrevista ao canal Formel1.de, no YouTube, antes do GP do Japão, ele definiu um cronograma para o tetracampeão.

A equipe de Milton Keynes ficou aquém das expectativas nesta temporada, depois de alguns anos fortes na era do efeito-solo. Em terceiro lugar na classificação dos construtores, com 36 pontos após apenas três corridas - incluindo a sprint na China -, a equipe está significativamente atrás da líder McLaren, que atualmente detém 78 pontos.

O RB21 tem sido difícil de dominar, o que levou Liam Lawson a abandonar nos dois finais de semana de corrida da temporada 2025. Verstappen claramente também não está satisfeito com o carro, admitindo que é "o quarto carro mais rápido, atrás da McLaren, Ferrari e Mercedes". O holandês está oito pontos atrás do líder Lando Norris.

Os problemas da Red Bull, como os de muitos carros no grid, parecem girar em torno de como ela troca e gerencia seus pneus. Como vimos na China, Verstappen teve dificuldades com os pneus médios, mas o desempenho de seu carro melhorou rapidamente com os duros. Mas, para um piloto que está tentando vencer seu quinto campeonato consecutivo, isso simplesmente não é bom o suficiente.

"Acho que Max deixará a equipe. Especialmente se nada acontecer nas próximas duas, três ou quatro corridas, porque então a decisão será tomada", disse Schumacher.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O chefe de corrida da McLaren, Zak Brown, também opinou sobre a ideia de que Verstappen pode estar procurando outro lugar.

"Acho que ele sairá no final deste ano", disse ele ao The Telegraph. "O mais provável é que seja para a Mercedes. Se eu estivesse apostando, seria na Mercedes. Nos últimos 10 anos, eles ganharam o campeonato sete ou oito vezes."

Além disso, espera-se que a equipe de Brackley tenha uma unidade de potência potente quando as mudanças de regulamento ocorrerem em 2026. Com a categoria dando mais ênfase aos trens de força híbridos, a nova parceria da Red Bull com a Ford pode ser uma aposta para a atual campeã. A Mercedes, por outro lado, tem mais de dez anos de experiência na construção de trens de força híbridos, com a equipe comandando a maior parte da era híbrida.

A próxima rodada tripla de corridas, no Japão, Bahrein e Arábia Saudita será importante para a Red Bull na tentativa de salvar sua temporada. Com Yuki Tsunoda ao lado de Verstappen, a dupla terá como objetivo o pódio. Mas, se isso não for possível, será que o holandês vai procurar outro lugar?

