F1: Os desafios que Tsunoda precisa superar na Red Bull

O próprio homem considera isso como destino. Após quatro anos frequentemente frustrantes na Fórmula 1 com a equipe júnior da Red Bull, durante os quais a perspectiva de promoção diminuiu e depois pareceu desaparecer completamente, Yuki Tsunoda está agora onde ele acha que sempre deveria ter estado.

O problema é que esse também era o pensamento do piloto que ele está substituindo. E o outro antes dele.

Ser o companheiro de equipe de Max Verstappen está entre as tarefas mais difíceis da F1, especialmente quando se junta a isso a necessidade de se familiarizar com um carro difícil. E, embora a lista de baixas indique que o problema é o carro e não as pessoas que o pilotam, a realidade é que o segundo piloto sempre carregará a culpa se Verstappen for o único a acumular pontos.

O trabalho de Tsunoda é ajudar a consertar o carro, reforçar as ambições de título de pilotos de seu companheiro de equipe e reiniciar a campanha da Red Bull no campeonato de construtores. Se ele não conseguir fazer isso, a Red Bull o substituirá por alguém que consiga.

Para manter seu lugar, então, ele terá que fazer muito mais do que apenas permitir que o chefe da equipe, Christian Horner, vença partidas de xadrez

1) Aprender a colocar o RB21 "na janela de operação" - rápido

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Apesar de Tsunoda ter feito comentários confiantes sobre sua experiência com o RB21 no simulador, dizendo que "não achou o carro tão difícil de pilotar", a realidade provavelmente apresentará uma grande diferença. O próprio Verstappen diz que o RB21 é incômodo - e o fato de Liam Lawson não ter conseguido obter resultados com ele é a razão pela qual Tsunoda teve essa oportunidade.

Tanto Max quanto Liam falaram da "janela" de operação dolorosamente estreita do RB21, das mudanças inconsistentes de equilíbrio de uma curva para outra e da dificuldade de gerenciar pneus, devido à propensão a saídas de traseira. Embora o objetivo da equipe de engenharia com esse carro tenha sido trocar um pouco do desempenho para torná-lo mais controlável do que seu antecessor, a experiência dos primeiros GPs desta temporada sugere que seu máximo desempenho continua difícil de acessar.

Sergio Pérez, 'expulso' no ano passado em favor de Lawson, explicava com frequência que, à medida que tornava o RB20 mais "confortável" - ou seja, menos nervoso - para pilotar, o carro ficava mais lento. O que Verstappen consegue fazer, e seus companheiros de equipe não, é forçar o eixo dianteiro de forma suficientemente progressiva nas curvas ao mesmo tempo em que controla a traseira - e, se você observar imagens do carro em qualquer sessão de pista, verá que nem mesmo Max acerta toda vez.

Foi a falta de consistência de uma curva para a outra e a tendência do carro de escapar de traseira sem nenhum aviso que acabou com a confiança de Pérez e fez o mesmo com Lawson. Se um tetracampeão mundial está achando um carro difícil, tenha pena do piloto 'meramente comum' na garagem ao lado.

Por esse motivo, é errado esperar que Tsunoda seja mais rápido que Lawson só porque ele obteve melhores resultados com o carro da Racing Bulls na Austrália e na China.

Yuki Tsunoda, Equipe RB F1 Foto de: Red Bull Content Pool

A Racing Bulls tem um carro mais domável, cujos picos de desempenho são, portanto, mais fáceis de acessar. Fica claro pela velocidade de Verstappen nas curvas mais exigentes que o RB21 tem mais downforce. O problema da Red Bull é que somente ele consegue localizar o ponto ideal.

O GP da China revelou outra peculiaridade problemática. Deixando de lado a péssima corrida de Lawson - ele estava tentando uma mudança de configuração "radical" que deixou o carro ainda pior - Verstappen foi uma presença completamente anônima na primeira volta, ficando fora do grupo da frente.

O RB21 ganhou vida com os compostos C2s usados pela primeira vez em seu segundo stint. Não é incomum que os carros respondam de forma diferente a um composto alternativo, mas essa foi uma inversão marcante.

Em suma, Tsunoda tem muito a aprender em um espaço de tempo muito curto. "Minha prioridade é primeiro entender o carro, como ele se comporta em comparação com o Racing Bulls", disse ele no último fim de semana. "Se eu conseguir gostar de pilotá-lo naturalmente enquanto me familiarizo com ele no TL1, os resultados virão em seguida."

Raramente o uso da palavra "se" vem carregado de tantas suposições. Ele não pode se dar ao luxo de subestimar a magnitude do desafio que enfrenta.

2) Gerenciar expectativas

Yuki Tsunoda no Red Bull Showrun Taichung Foto de: Red Bull Content Pool

Pensar na possibilidade de terminar no pódio em sua primeira corrida com a Red Bull talvez não tenha sido a atitude mais sensata de Tsunoda. Naturalmente, haverá muita atenção e expectativa em sua primeira corrida pela Red Bull no Japão neste fim de semana - mas, considerando o destino de seus antecessores, ele faria bem em gerenciar essas expectativas em vez de inflá-las.

Você pode ignorar o discurso trivial sobre o bem-estar de Lawson na declaração da semana passada do chefe da equipe, Christian Horner. A Red Bull não é uma equipe acolhedora com pilotos em dificuldades - é uma das organizações mais implacáveis do grid.

Tsunoda foi transferido para fazer um trabalho e seus pronunciamentos públicos precisam refletir isso. Algumas das citações atribuídas a Lawson durante o período sem corridas fizeram com que ele parecesse um pouco arrogante, e Tsunoda pode - e deve - aprender com a rapidez com que a confiança de Lawson foi embora.

Helmut Marko disse que Tsunoda está garantido para o resto da temporada. Essa é uma declaração e tanto vinda do homem que não demora para apontar defeitos e até mesmo sugerir demissões.

Lawson não teve o tempo necessário para se adaptar ao carro. Claramente, a equipe sentiu que esse ponto de adaptação estava muito distante, daí sua rápida demissão.

O que Tsunoda precisa fazer é ser realista quanto aos prazos envolvidos - tanto em seus pronunciamentos públicos quanto a portas fechadas - e garantir que suas metas sejam específicas, mensuráveis e atingíveis.

3) Construir uma relação de trabalho com seu novo engenheiro de corrida

O engenheiro Richard Wood ao lado de Sergio Perez em 2024 Foto de: Red Bull Content Pool

Os desafios de encontrar uma configuração viável para o RB21 dão mais ênfase ao que já é um fator importante no desempenho do carro: o relacionamento entre o piloto e seu engenheiro de corrida. A Red Bull confirmou ao Motorsport.com que Tsunoda trabalhará com Richard Wood, que assumiu o cargo este ano depois de trabalhar como engenheiro de desempenho de Pérez.

Embora Wood seja relativamente novo na função, ele não era visto como parte do problema de Lawson. Como um membro estabelecido da Red Bull, ele poderá ajudar Tsunoda a se adaptar à forma como a equipe opera.

Como demonstrado pela confusão em torno dos rádios de Lewis Hamilton com seu novo engenheiro de corrida na Ferrari, Riccardo Adami, pode levar algum tempo para que o relacionamento se estabeleça e para que cada uma das partes entenda o que a outra quer e como comunicar tudo isso. Mas Tsunoda tem experiência recente de mudanças nesse departamento - seu engenheiro de longa data, Mattia Spini, foi promovido em agosto passado e substituído como engenheiro de Tsunoda por Ernesto Desiderio.

4) Saber quando manter a boca fechada

Yuki Tsunoda no Red Bull Showrun Taichung Foto de: Red Bull Content Pool

Entende-se que a proximidade imediata de Lawson com o ritmo de Tsunoda, quando ele substituiu Daniel Ricciardo na equipe júnior da Red Bull no final do ano passado, foi o que influenciou a decisão de colocá-lo na vaga deixada por Pérez. A crença da gerência da Red Bull na época era de que ele tinha mais espaço para melhorar do que Tsunoda e era mais resistente mentalmente.

A opinião popular de que a tendência de Tsunoda de fazer birras pelo rádio da equipe foi o motivo de sua preterição não é muito precisa. Mas sua gritaria ocasional contribuiu para a percepção geral de Lawson como o candidato mais adequado.

As equipes aceitarão (embora com relutância) o comportamento de 'diva', mas somente de pilotos que estejam entregando o que precisam. Ou daqueles cujos pais são donos da equipe...

Se Tsunoda vai ser truculento às vezes, ele precisa conquistar o direito de fazer isso.

