Última equipe no campeonato de construtores de 2024, a Sauber está passando por reformulações no seu alto escalão. Alguns nomes já conhecidos na Fórmula 1 mudaram de time rumo à escuderia suíça, enquanto antigos profissionais da casa continuam trabalhando para fazer com que tudo funcione da melhor forma.

Cada profissional tem um papel determinado e, juntos, trabalham para que a equipe possa entregar um bom desempenho, antes, durante e depois da corrida. O organograma da Sauber funciona da seguinte maneira:

Chefe de equipe: Jonathan Wheatley

Trabalhou como mecânico na Benetton e mecânico-chefe na Renault, até juntar-se a Red Bull, em 2006, onde trabalhou como gerente de equipe e diretor esportivo. Deixou a equipe austríaca no fim do ano passado e passará a atuar como chefe de equipe no GP do Japão.

Diretor técnico: James Key

Começou na Jordan Grand Prix em 1998, continuando no time de Silverstone nas eras Midland, Spyker e Force India. Foi para a Sauber em 2010 e passou também por Toro Rosso e McLaren, retornando para a Alfa Romeo/Sauber em 2023.

Diretor de operações (Chief Operating Officer) e chefe técnico (Chief Technical Officer): Mattia Binotto

Chefe de equipe da Ferrari entre 2019 e 2022, foi demitido após uma série de críticas. O italiano entrou na Scuderia em 1995, como engenheiro de testes e, mais tarde, passou pela chefia de engenharia, com foco principal em motores.

Diretor esportivo: Ignacio "Iñaki" Rueda

De 2021 a 2023, trabalhou como chefe de estratégia e diretor esportivo na Ferrari. Anteriormente, passou pela Jordan e pela Renault/Lotus.

Mecânico chefe: Lee Stevenson

Ocupou o mesmo cargo na Red Bull nos últimos dois anos, equipe da qual fez parte por 18 anos. Começou na F1 na Jordan GP, em 2000.

Diretor de performance: Stefano Sordo

Diretor de programa: Stefan Strahnz

Diretor de programas e operações: Beat Zehnder

Projetista chefe: Eric Gandelin

Aerodinamicista chefe: Franck Sanchez

Chefe de engenharia de corrida: Giampaolo Dall'Ara

Engenheiro de corrida: Steven Petrik (Nico Hulkenberg) / Jose Manuel López (Gabriel Bortoleto)

Além desses profissionais, outros engenheiros, analistas e mecânicos, na pista e na fábrica, são essenciais para o bom funcionamento da escuderia, junto com os pilotos.

Em 2026, a Sauber oficialmente se tornará Audi e as novas contratações são um reflexo da nova organização da equipe, em busca de vitórias e novas conquistas.

