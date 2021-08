Engenheiros de Controle da Fórmula 1 são responsáveis ​​por monitorar o desempenho do carro, garantindo que sistemas como freios, diferencial, embreagem e outros estejam funcionando corretamente.

Para saber mais sobre as funções do trabalho, quais qualificações você precisa e como se tornar um, falamos com David Sloan, Engenheiro de Controles da Haas, para saber mais.

Qual é o seu papel?

Os engenheiros de sistemas de controle são responsáveis ​​por operar os vários mecanismos de controle do carro e analisar seu desempenho, trabalhando com os engenheiros de corrida e os pilotos.

Quais são suas responsabilidades e principais funções?

Eu monitoro os sistemas durante a execução em pista por meio da telemetria, garantindo que tudo está funcionando conforme o esperado e fornecendo diagnóstico de quaisquer problemas que surjam.

Especificamente, estarei olhando para os sistemas de freio, diferencial, volante, configurações de embreagem e desempenho de partida, e os ajustarei com o feedback do piloto e do engenheiro de corrida.

Devo garantir que tudo esteja configurado de acordo com as regras da FIA, mantendo a legalidade em todos os momentos, e também trabalho em estreita colaboração com o motor da Ferrari, ERS e engenheiros eletrônicos em muitos aspectos dos sistemas do carro.

Como você se torna um Engenheiro de Controle?

Minha formação é em desenvolvimento de software. Comecei fora do esporte a motor, mas meu primeiro trabalho no automobilismo na FOM foi puramente escrever software. Ao passar de um emprego para outro, fui exposto a vários aspectos da eletrônica e dos sistemas de controle usados ​​na F1, então mudei nessa direção.

Quais qualificações você precisa?

Normalmente, um diploma de engenharia é um requisito.

O que você deve estudar na escola?

Na escola, estudei inglês, matemática, física, química e biologia.

Que outras habilidades são úteis?

Quando você viaja, passa muito tempo com seus colegas, por isso é importante trabalhar bem em equipe, e ter senso de humor pode ajudar. Ser capaz de priorizar e gerenciar seu tempo também é importante, pois nem sempre há tanto disponível quanto você gostaria.

Não acho que ser um fã do automobilismo seja essencial, embora alguma familiaridade com o esporte seja sempre útil.

Você vai às corridas?

Sim, meu papel é "viajante", então vou a todas as corridas e testes.

Como é um dia de trabalho para um Engenheiro de Controle?

Entre eventos, os dias são dias de "escritório" bastante típicos - analisando dados do último evento, escrevendo relatórios e documentando o que correu bem e onde melhorias podem ser feitas e, em seguida, aguardando o próximo evento, preparando o conjunto eletrônico e o setup de softwares.

No circuito, todos os dias temos reuniões, com dados para verificar e garantir que o carro seja construído e configurado corretamente para cada sessão. Então, recebemos questionamentos do piloto e fazemos mudanças após cada sessão para obter o máximo desempenho. No entanto, existem muitas variáveis ​​- como bandeiras vermelhas e o clima, por exemplo - o que significa que o dia pode não sair de acordo com o planejado. Um certo grau de flexibilidade é necessário.

Minha função é quase exclusivamente baseada em computador e, embora eu trabalhe em estreita colaboração com o Engenheiro de Sistemas, que cuidará da eletrônica, normalmente não há muito trabalho prático.

