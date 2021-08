CEO de Spa-Francorchamps é assassinada em Luxemburgo

A diretora do circuito de Spa-Francorchamps, Nathalie Maillet, morreu aos 51 anos, no que foi relatado como um assassinato acompanhado de suicídio. Seu corpo foi encontrado pela polícia local em sua casa em Luxemburgo, ao lado dos de seu marido e de outra mulher, todos os três exibindo ferimentos à bala.

De acordo com um comunicado divulgado pelo promotor público, o homem teria atirado e matado ambas antes de tirar a própria vida.

"Às 00h10, os corpos de duas mulheres e um homem foram descobertos pela polícia em uma casa em Gouvy, todos os três apresentando ferimentos a bala", disse o comunicado. "De acordo com nossas informações, o indivíduo do sexo masculino voluntariamente usou sua arma de fogo para matar as do sexo feminino, incluindo sua esposa, antes de se matar."

O circuito Spa-Francorchamps, que Maillet supervisionou nos últimos cinco anos, emitiu um manifesto confirmando sua morte e expressando seu choque com a tragédia.

"É com grande tristeza que a equipe foi informada da morte da CEO Nathalie Maillet", dizia o texto. "Neste dia tão triste, toda o time deseja apresentar as suas mais sinceras condolências à família e amigos da Nathalie. A pista, mas também o automobilismo, perdeu hoje uma mulher apaixonada, forte em suas convicções e sempre olhando para o futuro."

O presidente do circuito, Melchior Wathelet, saudou Maillet como "uma verdadeira líder que fará muita falta".

"Meus pensamentos estão com a família de Nathalie, seus pais, entes queridos e suas equipes", disse ele. "Hoje, estamos perdendo uma senhora muito respeitada, que se tornou a cara do circuito. Ela encarna a paixão pelas corridas que todos nós compartilhamos."

Nascida em uma família de corredores francesa, Maillet era uma figura bem conhecida no automobilismo belga. Arquiteta de profissão, tentou competir em várias séries domésticas antes de assumir papéis nos bastidores.

Em 2016, ela foi eleita CEO de Spa-Francorchamps e tornou-se uma das forças motrizes por trás dos planos para modernizar o envelhecido circuito de Ardennes, que passa por uma reforma de 80 milhões de euros (cerca de R$ 495 milhões) para melhorar a segurança, instalações e o retorno das corridas de 24 horas para motos.

Maillet também estava interessada em atrair mais séries internacionais além do GP da Bélgica de Fórmula 1 e da rodada do Mundial de Endurance (WEC). Sob sua supervisão, Spa começou a sediar o Campeonato Mundial de Rallycross (WRX).

Sua trágica morte ocorreu na noite anterior a Spa sediar os estágios finais do Rally Ypres do Mundial de Rally (WRC).

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Pierre Fillon, presidente do organizador de Le Mans, o Automobile Club de l'Ouest, disse: "Estamos particularmente chocados e chateados com esta notícia. Estivemos em regular contato nos últimos anos, em particular em relação ao WEC."

"Nathalie era apaixonada pelo automobilismo e não poupava esforços na defesa de nossas causas. Em nome da ACO, dirijo nossas sinceras condolências aos amigos e familiares dela e à equipe de Spa-Francorchamps. Eles podem contar com nosso apoio neste momento difícil."

