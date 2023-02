Carregar reprodutor de áudio

A Cosworth, fabricante inglesa de motores, não está considerando um futuro retorno à Fórmula 1, apesar da volta já confirmada do ex-parceiro Ford com a Red Bull em 2026, dizendo que isso "não tem sido um foco".

O anúncio do retorno da Ford aconteceu na semana passada antes do lançamento do RB19, carro da temporada 2023 da atual campeã de construtores. A parceria técnica com o time de Milton Keynes irá funcionar com a divisão de powertrains da equipe para a próxima geração de unidades de potência que serão introduzidas em 2026 e que colocam um foco maior em energia elétrica e combustíveis sustentáveis.

Esse acordo marca o retorno do nome Ford à F1 pela primeira vez desde 2004, quando a fabricante era dona da equipe Jaguar - mais tarde vendida para a Red Bull - e renomeou os motores Cosworth V10 para Ford.

A Cosworth tem uma história longa e de grande sucesso na categoria, ocupando o terceiro lugar no ranking de vitórias de motores de todos os tempos, atrás apenas da Ferrari e da Mercedes. Ela tem dez títulos de construtores em seu nome, alcançando seu auge com o motor DFV usado entre 1967 e 1983, desenvolvido em colaboração com a Ford.

Embora as mudanças nos regulamentos tenham gerado uma nova onda de interesse em alguns fabricantes na F1, com seis partes agora inscritas para 2026, a Cosworth, no entanto, não está olhando para um retorno potencial: “Não tem sido um foco”, disse Hal Reisinger, CEO da Cosworth, ao Motorsport.com.

“Estamos muito gratos por termos conseguido ganhar uma quantidade significativa de negócios de OEM automotivos. Isso requer a dedicação de todos os seus recursos se você quiser fazer isso bem, e não acredito em fazer nada menos que excelente.

“Isso exigiria que criássemos outra parte de nossa organização para atender adequadamente à Fórmula 1, que até este ponto desta conversa não se apresentou em uma proposta de negócios atraente o suficiente para que eu a considerasse.”

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Jim Farley, CEO of Ford Photo by: Red Bull Content Pool

A Cosworth esteve envolvida mais recentemente na F1 até a era V8, inicialmente com a Williams em 2006, antes de fornecer até quatro equipes em 2010. Mas não está mais presente na categoria desde 2013, quando trabalhou exclusivamente com a Marússia, que mudou para motores Ferrari para o início da era híbrida V6 em 2014.

Mas Reisinger deixou claro que Cosworth fazia as coisas “puramente para gerar renda e dinheiro que podemos investir nas pessoas e nos negócios”. Sou grato por sermos únicos em alguns aspectos por termos essa situação”, disse ele.

“Isso certamente torna meu trabalho muito mais fácil em minha função, mas se isso alimentar a paixão dos funcionários e puder ser uma parte viável do negócio que permita um investimento contínuo, então nós o consideraremos.”

Reisinger disse que a empresa foi “consultada regularmente” sobre futuras regulamentações de motores, mas que era complicado ter informações adequadas sem ser um participante existente.

“Acho que apenas aqueles que estão diretamente envolvidos realmente terão suas contribuições consideradas”, disse ele. “E não estou dizendo que há algo de errado com isso. É o programa de automobilismo deles, não é nosso. Mas essa é definitivamente a realidade disso."

“Portanto, a menos que você seja, na minha humilde opinião, um participante direto e esteja diretamente envolvido, eles nos consultarão, esperançosamente porque respeitam nossa opinião e desejam considerar uma gama mais ampla de opções. Mas normalmente se resume a decisões tomadas por aqueles que têm um interesse diretamente investido. E não somos nós."

