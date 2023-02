Carregar reprodutor de áudio

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, diz que o esporte “nunca colocará uma mordaça em ninguém” à luz da controversa repressão da FIA aos pilotos que se manifestarem de forma política se aprovação prévia da entidade durante os fins de semana de corrida nesta temporada de 2023.

A FIA fez uma alteração no código esportivo internacional para 2023, proibindo comentários sobre questões “políticas, religiosas ou pessoais” sem obter permissão prévia do órgão regulador. Devido às férias de inverno, poucos pilotos responderam publicamente às notícias, embora, com o aumento das atividades da mídia nos últimos dias, vários tenham expressado sua insatisfação com a situação.

Em entrevista ao jornal The Guardian, Domenicali pareceu se distanciar da decisão da FIA, insistindo que a própria organização da F1 tinha uma visão mais liberal.

“A F1 nunca vai amordaçar ninguém”, disse o italiano. “Todo mundo quer falar, então ter a plataforma para dizer o que quer da maneira certa é melhor. Temos uma grande oportunidade pela posição do nosso esporte cada vez mais global, multicultural e multivalorado."

“Estamos falando de 20 pilotos, 10 equipes e muitos patrocinadores que têm ideias diferentes, visões diferentes. Não posso dizer que um está certo ou errado, mas é certo, se necessário, dar a eles uma plataforma para discutir suas opiniões de maneira aberta. Não vamos mudar essa abordagem como esporte. Essa deve ser a linha do nosso esporte, dar a todos a chance de falar da maneira certa, não com tons agressivos ou ofensivos, mas com respeito”.

Domenicali disse que tem mantido contato regular com os pilotos sobre o assunto: “Tive uma discussão com os pilotos sobre isso no ano passado”, disse ele. “Sobre como a F1 poderia ser uma plataforma para destacar certas coisas sobre as quais acreditamos ser certo falar. A F1 deve ajudar os pilotos se eles quiserem discutir determinados assuntos."

“É importante ter um diálogo muito construtivo. Se isso não estiver acontecendo, pode criar confusão ou problemas onde não precisa haver problemas. Continuamos monitorando a situação. Mantemos os pilotos informados, nos reunimos com o GPDA para discutir como podemos permitir que os pilotos sejam abertos como seres humanos em nosso esporte."

“Os atletas podem ser muito emotivos e apaixonados por algumas coisas e precisam discutir isso de forma construtiva com pessoas em quem confiam.”

Domenicali enfatizou que espera que a FIA ofereça uma explicação mais detalhada sobre o que a nova regra implica e, portanto, o que ela realmente significa para os pilotos.

“Estamos falando de um regulamento e o regulador é a FIA”, disse ele. “Acredito que a FIA esclarecerá o que foi dito, em termos de respeitar certos lugares onde você não pode fazê-lo. Tenho certeza de que a FIA compartilhará a mesma visão da F1, mas eles fazem parte de uma federação olímpica, então existem protocolos aos quais eles devem obedecer.”

Enquanto isso, o piloto da Alfa Romeo Valtteri Bottas deixou claro que discorda da nova decisão da entidade: "É meu sentimento e opinião honestos que não acho que seja certo”, disse o piloto da Alfa Romeo quando questionado pelo Motorsport.com sobre seus pensamentos sobre a proibição.

“Ou não acho que seja necessário realmente colocar nos regulamentos que você não tem permissão para basicamente dizer ou apoiar o que quiser. Mas se você se colocar no lugar deles, vamos a países diferentes, alguém pode falar ou levantar a voz sobre certos assuntos e pode criar problemas, seja para a F1 ou para o promotor, esse tipo de coisa."

“Então esse lado eu meio que entendo. Só não acho justo para nós porque eu acho que neste mundo, todos deveriam ter sua própria opinião sobre as coisas. É como eu me sinto."

Questionado se o assunto foi discutido no grupo de WhatsApp do GPDA, ele disse: "É uma informação confidencial! Na verdade, ficou bem quieto no chat. Mas sim, foi mencionado."

