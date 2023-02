Agora 'rival', Horner faz primeiro 'desafio' a Vasseur na F1 2023

Carregar reprodutor de áudio

Recém-contratado como novo chefe da Ferrari na Fórmula 1, Fred Vasseur já foi 'desafiado' pelo comandante de uma das rivais da escuderia. Isso porque o britânico Christian Horner, da Red Bull, disse estar curioso para ver se o francês manterá suas opiniões agora que está no time de Maranello.

É o primeiro trabalho de Vasseur à frente de uma equipe de ponta da categoria, após breve passagem pela Renault e anos à frente da Alfa Romeo (Sauber). Sobre a ida do francês para a Ferrari, Horner disse à revista MotorSport que “tem sido interessante observar o movimento.”

"Tenho simpatia por Mattia (Binotto, chefe da Ferrari de 2019 a 2022), porque no final das contas ele fez um bom trabalho. No ano passado, foi um grande passo à frente em relação a onde eles estavam, então deve ser difícil para ele depois de tanto tempo de serviço que prestou à Ferrari.”

“Com Fred, será interessante ver se ele ainda vai discutir, nas próximas reuniões, os mesmos pontos que discutia com a Sauber. Ele é um cara muito capaz. Então, sim, será interessante. Veremos qual é a dinâmica na próxima reunião da Comissão da F1", completou Horner.

