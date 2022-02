Carregar reprodutor de áudio

Na manhã deste sábado (19), uma 'cratera' foi 'flagrada' no asfalto do autódromo de Interlagos que, segundo informações, apareceu durante a madrugada. O buraco surgiu na chamada Curva do Laranjinha e, de acordo com a administração do circuito, por conta de uma ruptura de galeria de água. Reparos improvisados foram feitos ainda hoje e haverão consertos a partir da próxima segunda-feira.

Apesar de não ter etapas de campeonatos mais conhecidos, como Fórmula 1 ou Stock Car, marcadas no autódromo para este fim de semana, a Fórmula Vee Brasil, uma das mais populares categorias do esporte a motor, corre sua etapa inaugural de 2022 por lá já hoje.

"Houve ruptura de uma parede da galeria de água", disse Wagner Gonzalez, assessor de imprensa da Federação de Automobilismo de São Paulo (FASP), que organiza a F-Vee. "Feita a vistoria no local, ficou decidido limitar o espaço de pista. Já está sendo providenciado o reparo que será feito ainda hoje. Segundo a gestão, a situação está sob controle."

Mesmo com a adversidade, o cronograma foi mantido - com atrasos significativos - e os carros correram a prova com as seguintes modificações de última hora no trecho: semi interditado com barreiras de caixas plásticas de água (vistas nas fotos acima) e bandeira amarela no setor.

"A categoria, assim como as demais, resolveu correr", reiterou Flávio Menezes, diretor da F-Vee Brasil. "Foi reforçado com os pilotos para terem atenção total no lugar. A programação ficou quase três horas atrasada, mas os competidores estão animados para esta prova que abre a temporada"

"Lembramos que a organização é da FASP e a prova é válida pela primeira etapa do campeonato paulista. A segunda será amanhã às 9h30", acrescentou.

O Campeonato Paulista de Marcas e Pilotos também está em curso no autódromo, e assim como a F-Vee, manteve suas atividades. As outras divisões que correm no circuito no fim de semana são Fórmula Evo, Fórmula 1600, Fórmula 3, Copa Joy, Open Paulista, Clássicos de Competições, treinos para caminhões de competição e um track day.

"Foi um rompimento da galeria pluvial que passa por baixo da pista naquele local", comentou Daniel Rienda, piloto da F-Vee e engenheiro sanitarista da Prefeitura do Rio de Janeiro. "É uma galeria antiga, feita de tijolos, provavelmente dos nos 1940, por aí. O buraco é enorme, deve ter uns cinco metros de profundidade e mais cinco de largura. É muito maior do que a abertura."

"Este vazamento é antigo, não foi provocado por alguma ação imediata, como chegou-se a comentar com o treino da F-Truck, isso já vinha há muito tempo. O asfalto vinha aguentado até não dar mais. Agora, será preciso vedar o vazamento e preencher toda a galeria com material, pedras e concreto. Não é uma obra simples. É preciso fechar tudo para que não venha a romper o asfalto novamente."

Além de preocupações com o automobilismo no local, os eventos marcados em Interlagos também podem ter 'dor de cabeça'. Está marcado para os dias 25, 26 e 27 de março o Lollapalooza Brasil, um dos mais expressivos festivais de música do mundo, que terá circulação de pessoas pela pista.

Não há informações sobre qualquer outro incidente do tipo e, até o momento, nenhuma manifestação oficial da prefeitura ou governo de São Paulo. A F1 visitará o circuito para o GP local apenas no fim de semana de 13 de novembro.

ATUALIZAÇÃO: O buraco foi tapado e as provas deste domingo (20) já não estão mais sendo disputadas sob bandeira amarela no local e com pista semi interditada. A obra é provisória e um reparo completo deve ser feito em breve.

