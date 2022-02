Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton acredita que as plataformas de mídia social ainda não estão fazendo o suficiente para conter o abuso online depois que Nicholas Latifi recebeu ameaças de morte após seu acidente no final da temporada de Fórmula 1 do ano passado.

O canadense enfrentou uma enxurrada de xingamentos e ameaças nas redes depois que seu acidente no GP de Abu Dhabi trouxe um safety car que acabou levando a um reinício na última volta que decidiu o campeonato. Ele ainda revelou que contratou seguranças para um passeio público em Londres no Natal.

Hamilton entrou em contato com Latifi durante a intertemporada para mostrar seu apoio e falou na última sexta-feira (18) sobre a falta de ação das empresas de mídia social diante do abuso e hostilidade.

"Em última análise, não acho que tenha havido uma grande mudança ou trabalho suficiente feito por essas plataformas", disse o heptacampeão. "Ainda temos que pressionar. A saúde mental é uma coisa real e, por meio das redes, as pessoas estão sofrendo. Ninguém merece isso e jamais deve ser tolerado. Eles são capazes de mudar as coisas, mas não parecem fazê-lo rápido o suficiente."

"Estive em contato com Nicholas. Ele tem meu total apoio. E eu sei o quão difícil podem ser essas situações. É importante para ele saber que tem as pessoas ao seu redor."

Hamilton já enfrentou insultos racistas nas redes sociais, principalmente após seu acidente com Max Verstappen em Silverstone, que levou Mercedes, F1 e FIA ​​a emitir uma declaração conjunta. O britânico disse que, embora a mídia social fosse uma boa ferramenta para os fãs mostrarem sua paixão pela categoria, quer que eles "canalizassem isso de uma maneira positiva, não negativa".

George Russell se juntou a Lewis na Mercedes para a nova temporada, mas foi companheiro de equipe de Latifi nos últimos dois anos na Williams. Ele disse que se sentiu "muito mal" pelo ex-colega, chamando-o de "um cara incrível" e ecoou o apelo de Hamilton para que os responsáveis pelas redes façam mais.

"Isso precisa ser feito para atletas e pessoas no centro das atenções, porque os outros por trás do teclado pensam que têm o direito de dizer o que querem para alguém que está tentando construir uma carreira para si", comentou Russell.

"Está quase esquecido que todo mundo é humano. Eu quero fazer o máximo que puder. Da mesma forma, sei que sou um jovem piloto de corrida e ainda preciso aprender e me educar mais sobre isso, mas algo realmente precisa ser feito."

