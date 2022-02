Carregar reprodutor de áudio

A FIA explicou o processo para suas novas sessões técnicas de 'show and tell' para atualizações dos carros de Fórmula 1 em 2022, que tem como objetivo explicar as evoluções dos monopostos em cada fim de semana de corrida.

Os primeiros rascunhos dos regulamentos esportivos para 2022 diziam que as equipes deveriam declarar uma "especificação de referência" no início de um evento para a FIA, ou seja, não seria necessário tornar públicos esses desenvolvimentos técnicos e explicá-los, principalmente no início de uma nova era técnica.

A federação agora expandiu como o processo funcionará para que as novas atualizações e peças sejam mostradas antes de cada fim de semana de corrida.

De acordo com as regras, todas as equipes serão obrigadas a apresentar à FIA um documento que dê o "nome e breve descrição de todos os principais componentes e conjuntos aerodinâmicos e de carroceria" que não foram utilizados na última prova e se destinam a ser executados na próxima.

Isso deverá ser enviado à FIA na tarde de quinta-feira, antes de um fim de semana, e não será revelado à mídia até a 'exibição pré-evento', que ocorrerá o mais tardar 90 minutos antes do início do TL1.

Nesta 'sessão', as equipes devem disponibilizar seus dois carros para a mídia fora da garagem por até uma hora. Eles devem ser equipados com "todos os principais componentes aerodinâmicos e de carroceria que deverão ser usados ​​quando o carro sair do pit lane pela primeira vez" no início dos treinos.

Uma segunda sessão de show and tell ocorrerá 30 minutos após a classificação, uma vez que as especificações do carro estejam definidas no parque fechado. Para isso, cinco times serão obrigados a fornecer um carro cada, conforme selecionado pelo diretor de provas.

An FIA delegate inspects the car of Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Durante esta sessão, cada equipe deve disponibilizar um membro sênior em uma sessão de mídia para explicar todas as mudanças feitas no carro desde a exibição de sexta-feira.

A determinação vem como parte de uma modificação mais ampla do fim de semana de corrida, que visa condensar o tempo que os pilotos precisam estar na pista.

O 'dia de mídia' da F1 na quinta agora foi transferido para as manhãs de sexta, com os treinos de abertura normalmente agendados para o início da tarde nos eventos deste ano para dar tempo a esses compromissos.

Falando sobre os planos para o show e as sessões do ano passado, Brawn disse que eles "criariam outra nuance e interesse no esporte" para os fãs interessados em desenvolvimentos técnicos.

Naturalmente, haverá um nível de sigilo que as escuderias desejarão manter para garantir que não forneçam informações a suas rivais.

MERCEDES nova, Red Bull/PORSCHE, Ferrari 2022 NA PISTA e a importância do 'SUMIÇO' de Hamilton da F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: