Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, completaria 60 anos neste sábado. E seu capacete amarelo com faixas horizontais em verde e azul escuro, desenhado por Sid Mosca, também se tornou um ícone no esporte a motor.

Filho de Sid Mosca, criador do capacete de Senna, Alan Mosca explicou a criação do casco do piloto, que era um dos integrantes da delegação brasileira para o Mundial de Kart de 1979. "Os capacetes chegaram para a gente e o foco era no Ayrton", disse Alan ao Motorsport.com.

"Se você fizesse o capacete verde com os detalhes em amarelo, ele iria ficar escuro, sem expressão. E cada país tinha que ter uma pintura. E a gente resolveu fazer uma pintura quente, que vibra. Então foi feito inteiro amarelo, com as duas faixas horizontais saindo dos olhos do Ayrton, em verde e azul. E colocamos os filetes brancos, que são praxe do nosso trabalho, para dar harmonia".

"Quando ele chegou no Brasil, ele já ligou para a gente e falou: ‘eu vou ficar com essa pintura, achei a pintura que eu queria’. Aí ele adotou essa pintura e ficou com ela como definitiva dele. E foi assim, disso veio toda a sequência", contou o filho de Sid Mosca.

Galeria Lista Ayrton Senna no kart 1 / 8 Foto de: XPB Images Senna no kart 2 / 8 Foto de: XPB Images Capacete de 1994 de Ayrton Senna 3 / 8 Foto de: Bonhams Capacete de 1994 de Senna 4 / 8 Foto de: Bonhams Capacete de 1994 de Senna, da época da Williams 5 / 8 Foto de: Bonhams Detalhes do capacete de 1994 de Senna 6 / 8 Foto de: Bonhams Detalhes do capacete de 1994 de Ayrton Senna em Le Mans 7 / 8 Foto de: Bonhams Capacetes de Ayrton Senna 8 / 8 Foto de: Nikolaz Godet / Motorsport.com

Segundo Alan, o conceito do capacete se manteve praticamente inalterado ao longo dos anos. A exceção foi o período de Senna na Lotus durante o período em que a equipe era patrocinada pela John Player Special e o carro era preto, entre 1985 e 1986. "Teve a alteração para o amarelo fluorescente, mas só enquanto ele estava na Lotus preta. Quando passou para a amarela, voltou para a pintura normal".

Tamanho foi o impacto do casco que vários pilotos de destaque se inspiraram no trabalho de Mosca: "O Lewis Hamilton usava amarelo e a parte de trás tinha um pedaço da faixa do Ayrton. E o Fernando Alonso usava a linha de trás, com as cores da bandeira Espanha".

Galeria Lista Lewis Hamilton com capacete de Ayrton Senna 1 / 7 Foto de: Paul Ripke Lewis Hamilton com capacete de Ayrton Senna ao lado de Valtteri Bottas 2 / 7 Lewis Hamilton fala de capacete de Ayrton Senna com Valtteri Bottas 3 / 7 Lewis Hamilton fala de capacete de Ayrton Senna 4 / 7 Lewis Hamilton com o casco de Ayrton Senna 5 / 7 Lewis Hamilton com o casco de Ayrton Senna em Interlagos 6 / 7 Lewis Hamilton com o capacete de Ayrton Senna em Interlagos 7 / 7 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images

"O capacete do Mika Hakkinen tem exatamente o esquema do capacete do Ayrton, só que com outras cores. Inclusive os filetes são iguais. O Eddie Irvine também usou um capacete com a pintura igual à do Ayrton. O Ayrton não gostava muito, mas foi copiado por que o Irvine era fã. Ele não ia copiar se não admirasse, ele queria ser o Ayrton, como muitos outros até hoje".

VÍDEO: Alan Mosca explica o desenho do capacete de Ayrton Senna