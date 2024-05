O heptacampeão Lewis Hamilton foi mais uma das personalidades do mundo da Fórmula 1 a se manifestar sobre a crise enfrentada pelo Rio Grande do Sul, duramente afetado pelo alto nível de chuvas que assola o estado nas últimas semanas.

Em sua conta oficial no Instagram, Hamilton republicou nos stories, dispositivo da plataforma onde as publicações desaparecem após 24 horas, um vídeo do jornal britânico The Guardian sobre a situação enfrentada pelo Rio Grande do Sul com a frase: "Meu coração está com todos no Brasil afetados por essa enchente".

Segundo os boletins mais recentes da Defesa Civil do Estado, a crise já soma 107 mortos, além de 136 pessoas desaparecidas, 374 feridos e mais de 232 mil desabrigados, em um total de quase 1,5 milhão de gaúchos afetados em 428 dos 497 municípios do estado.

Hamilton possui uma ligação de longa data com o Brasil. Tendo Ayrton Senna como seu ídolo maior no esporte, o heptacampeão sempre deixou claro seu apreço pelo país, homenageando o Brasil em sua vitória no GP de São Paulo de 2021 ao emular Senna circulando pelo autódromo com a bandeira em mãos. Isso lhe rendeu o título de cidadão honorário no ano seguinte, em uma cerimônia na Câmara dos Deputados.

Mais cedo nesta semana, o tricampeão Max Verstappen anunciou a doação de uma camisa autografada para o bazar "Bazaar For Good" que destinará parte da renda arrecadada em um leilão às vitimas da tragédia. A iniciativa fundada em 2018, em Miami, por uma brasileira tem como meta arrecadar 500 mil dólares por meio de um leilão de peças exclusivas. Parte do lucro será destinado às comunidades do RS.

Aqui no Brasil, o mundo do automobilismo se mobiliza para ajudar no resgate e no auxílio aos desabrigados, com grandes nomes do esporte nacional realizando campanhas de arrecadação e inclusive ajudando in loco com os trabalhos.

