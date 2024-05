Ferrari, Frédéric Vasseur, o GP de Miami deMcLaren representam mais um sinal de que a Red Bull "não está mais na zona de conforto" que marcou a temporada de 2023 do time austríaco. Para o chefe da, ode Fórmula 1 e a vitória darepresentam mais um sinal de que a Red Bull "não está mais na zona de conforto" que marcou a temporada de 2023 do time austríaco.

No ano passado, a Red Bull venceu 21 de 22 GPs da temporada e, no início deste ano, haviam poucos indícios que sugerissem que a equipe e o dominante Max Verstappen poderiam ser impedidos de repetir a façanha.

Mas, apesar de ainda ter o carro mais rápido da F1, a Red Bull cometeu o primeiro deslize na Austrália devido a problemas de confiabilidade e foi derrotada novamente em Miami por Lando Norris, cujo ritmo de corrida na McLaren atualizada foi chamado de "insano" por Verstappen.

Embora Vasseur tenha alertado que a Red Bull "ainda está na frente", ele afirma que a diferença cada vez menor significa que a Ferrari e a McLaren poderão pressionar cada vez mais a equipe austríaca, que não pode mais vencer corridas sem alguém batendo de frente.

Quando perguntado pelo Motorsport.com se Miami é uma amostra do que ainda está por vir em 2024, Vasseur respondeu: "Acho que é quase assim desde o início da temporada, dependendo da pista. Honestamente, a Red Bull ainda está na frente. Provavelmente Max poderia ter vencido hoje sem a história do safety car. Eles fizeram a pole position, o que significa que ainda têm uma pequena vantagem".

"O que é verdade é que, em comparação com um ano atrás, quando conseguimos fazer um bom trabalho e colocar tudo junto, estamos lá. Isso significa que estamos colocando-os um pouco sob pressão, eles precisam ser um pouco mais agressivos com a estratégia".

"Eles não estão mais na zona de conforto do ano passado, onde não importava o que acontecesse e, depois da segunda volta, eles estavam na frente."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24,Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Erik Junius

O menor déficit de ritmo tem implicações maiores na estratégia de corrida, já que, com dois carros igualmente fortes, a Ferrari e a McLaren podem começar a fazer sérios desafios a Verstappen, especialmente em corridas em que Sergio Pérez está na retaguarda, sem poder oferecer cobertura estratégica ao holandês.

"Acho que é um divisor de águas no gerenciamento da corrida", disse Vasseur. "Essa é uma oportunidade para nós porque, se dermos mais um pequeno passo, acho que estaremos realmente em posição de lutar com eles todos os finais de semana".

Após as atualizações da McLaren em Miami, a Ferrari está preparando seu primeiro grande pacote de atualização para a corrida da próxima semana no GP da Emilia Romagna, em Ímola. A Ferrari foi para a pista de testes de Fiorano nesta semana para fazer um primeiro teste com as novas peças durante um dia de filmagem de 200 km.

